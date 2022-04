Il n'y avait sans doute pas pire moment ni endroit pour commettre cette erreur. Ce vendredi, à Imola, à quelques dizaines de kilomètres de Maranello et au coeur de la qualification du Grand Prix d'Emilie-Romagne , Carlos Sainz a perdu le contrôle, envoyé sa monoplace se briser l'avant-gauche dans les matériaux de protection, et bouclé prématurément une séance capitale pour la Scuderia. À domicile, Ferrari rêve d'un doublé. Après une journée où rien ne s'est passé comme prévu pour l'écurie italienne, le défi est maintenant beaucoup plus relevé.

Tout avait pourtant excellemment bien commencé pour le Cheval Cabré, d'une première séance d'essais libres sérieuse à une Q1 où rien ne semblait pouvoir lui arriver, même lorsque son leader Charles Leclerc jouait avec le feu. Mais en milieu de Q2, alors qu'il avait déjà établi un chrono plutôt correct, Carlos Sainz a eu la mauvaise idée d'exploiter son frein moteur sur la bande blanche, à Rivazza. Petite erreur. Grande conséquence.

"C'est dommage parce que je me sentais plutôt à l'aise et rapide dans ces conditions", a confié l'Espagnol après coup, au micro de DAZN. En matinée, l'ancien pilote de la filière Red Bull avait effectivement semblé moins perturbé par les portions gorgées d'eau que son coéquipier.

Sainz, confiance effritée ?

"C'est une erreur un peu bizarre, pour être honnête, a-t-il ajouté. Je ne la comprends pas très bien parce que je n'attaquais pas fort, je n'étais pas à la limite. Je savais que je devais faire un bon tour avant le retour de la pluie. Mais je savais aussi que j'avais de la marge et que je n'avais pas besoin des derniers dixièmes."

Voilà qui ne devrait pas permettre au fils du champion du monde des Rallyes de recouvrer sa confiance. Depuis le début de saison, le pilote de 27 ans n'a pas été capable de rivaliser avec son coéquipier Charles Leclerc, d'ores et déjà devenu l'incontestable N.1 de l'écurie italienne.

Pas franchement aidé par le sort en Australie - il avait rencontré des pépins techniques en qualification et en course - Sainz Jr avait fini par perdre son sang-froid en tentant de récupérer des positions perdues au départ. Et bouclé son Grand Prix dès le deuxième tour après une attaque mal sentie sur Mick Schumacher (Haas).

Une sortie qui fait tâche

Là, l'Espagnol avait admis avoir "manqué de calme", alors que la maîtrise de ses nerfs était plutôt l'une de ses forces. De quoi laisser poindre une fragilité face à la pression imposée par son voisin de box. Sa première journée à Imola n'a pas permis de dissiper les doutes, dont on ne sait pas encore s'ils sont partagés par la Scuderia.

En début de semaine, certaines rumeurs selon lesquelles l'écurie italienne ne souhaitait offrir qu'un an de contrat à son pilote, pour calquer le modèle longtemps utilisé par Mercedes avec le duo Hamilton - Bottas, ont émergé. Finalement, Sainz a bien bénéficié du même bail que Leclerc et publiquement, l'Espagnol s'est amusé des premiers échos diffusés.

Après la qualification, il n'avait plus de quoi sourire : "Je n'ai pas d'autres choix que de demander pardon et essayer de me rattraper samedi, a-t-il lâché. Il reste la course sprint et la course de dimanche. Le but est de remonter le plus possible et aller de l'avant." C'est déjà une urgence.

