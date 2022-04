Ce n'est toujours pas une rébellion. Mais pour Mercedes, la deuxième séance d'essais libres, ce samedi matin à Imola, a au moins eu le mérite de se dérouler comme prévu, ce qui ne fut pas le cas la veille. Ainsi, George Russell a dominé le second et dernier test effectué avant la course sprint du Grand Prix d'Emilie-Romagne, alors que Ferrari et Red Bull ont plutôt caché leur jeu.

Les deux Flèches d'argent, toujours très perturbées par le phénomène de marsouinage, ont beaucoup travaillé sur les gommes les plus tendres. Ce qui a permis à Russell, actuel deuxième au championnat du monde, d'établir la référence en 1'19"457. Lewis Hamilton, quatrième, lui a concédé 0"535 mais a tout de même pu conserver un rythme encourageant en vue de la course.

Verstappen discret

Sergio Pérez, installé à 0"081 avec deux relais en "tendre" et autant en "medium", a vraisemblablement trouvé de quoi animer le sprint, puisqu'il s'élancera depuis le 7e rang. Charles Leclerc (Ferrari), troisième, a concédé 0"283 malgré quelques attaques franches sur les boudins.

Très compétitif, Fernando Alonso (Alpine) a lâché 7 dixièmes au chrono de référence et devancé Carlos Sainz (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull), discrets. Respectivement huitième et neuvième, Yuki Tsunoda et Pierre Gasly (Alpha Tauri) ont démontré que leur monoplace vaut bien mieux que l'élimination en Q1 qu'ils ont subie vendredi après une erreur stratégique de l'écurie.

Six ans de plus que Vettel mais un appétit immense : "Alonso a plus que jamais la grinta"

Dans ces conditions sèches, Haas fait la grimace et se retrouve aux 12e et 13e rang, avec Kevin Magnussen (4e sur la grille) devant Mick Schumacher. Lando Norris n'a pu effectuer que cinq tours à cause de problèmes de freins. Son coéquipier Daniel Ricciardo (McLaren) et Valtteri Bottas (Alfa Romeo), eux, n'ont même pas pu rouler. Et aborderont donc le sprint sans aucune certitude.

Deux victoires et Ferrari dérange déjà : pourquoi trois équipes dénoncent la Scuderia devant la FIA

