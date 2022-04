Jeudi, Lewis Hamilton a débarqué à Imola sans grandes ambitions. Mais souriant. Ce vendredi, le Britannique a quitté la qualification avec moins d'espoir . Et le visage grave. Treizième sur la grille du Grand Prix d'Émilie-Romagne, deux rangs derrière son coéquipier George Russell, le septuple champion du monde a encore démontré, sur la piste, par son attitude et ses mots, que plus rien ne tourne rond chez Mercedes.