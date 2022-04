Formule 1

Grand Prix d'Emilie-Romagne - Red Bull - Verstappen : "Nous semblons de retour dans le jeu"

GRAND PRIX D'EMILIE ROMAGNE - Max Verstappen (Red Bull) a remporté la course sprint et la course dominicale, ce week-end à Imola. Un succès complet qui fait dire au Néerlandais que son équipe est de nouveau en lice pour jouer les premiers rôles après un début de saison mitigé. Grâce à ses 34 points engrangés, il revient à 27 unités de Charles Leclerc (Ferrari), leader du championnat.

00:00:22, il y a 39 minutes