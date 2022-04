Loin des yeux, près du cœur. Lewis Hamilton a programmé une série de discussions par zoom avec les éminences grises de Mercedes cette semaine pour s'assurer que la mobilisation est générale à Brackley. "Nous avons besoin de faire des progrès et que chacun les soutienne, a-t-il expliqué au Daily Mail, lundi. Il faut tout regarder en détail, en s'assurant que la faim soit vraiment là et maximiser chaque instant." Tous les départements vont passer sous les fourches caudines du septuple champion du monde : management, technique, commercial, etc.

Son coéquipier George Russell est n°2 mondial et Mercedes occupe la deuxième au championnat des constructeurs après trois courses, mais l'urgence est bien réelle : Charles Leclerc mène avec 34 points d'avance sur le jeune anglais et la firme à l'Etoile suit Ferrari à distance du côté des marques ; 39 points exactement.

L'écurie allemande n'a pas encore perdu ces courses au titre parce qu'elle ne s'est pas trompée de priorité. Sa nouvelle Flèche d'argent née avec un marsouinage aussi infernal qu'insaisissable, elle a mis l'accent sur la fiabilité. L'atout n°1 de ces huit dernières année est devenu sa bouée de sauvetage en 2022. Là où Red Bull a échoué avec trois abandons en six départs, l'équipe de Toto Wolff est la seule des dix écuries du plateau à afficher 100% d'arrivées, et dans les points.

Le "marsouinage" de la Mercedes expliqué

Rien de neuf à Imola

"Tout le mérite revient à l'équipe de nous avoir donné une voiture très fiable jusqu'à présent, a déclaré George Russell après son podium australien. Nos résultats ne sont pas basés sur la vitesse mais je pense que c'est un début de saison respectable eu égard à la façon dont nous avons optimisé notre manque de performance. Je ne pense pas que nous aurions pu faire mieux sur aucun des circuits."

La situation actuelle ne trompe effectivement personne à Brackley et le pire serait de se le cacher. Ce dont Lewis Hamilton veut justement s'assurer. Tout le monde est évidemment au travail pour sortir la première évolution significative de la saison. Quand ? Pas plus à Imola qu'à Melbourne, où Mercedes est l'une des deux équipes qui n'a apporté aucune nouveauté.

George Russell a tranché la question avec honnêteté, dimanche. "Malheureusement, il n'y a rien de substantiel dans les tuyaux dans l'avenir proche, a-t-il révélé. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va prendre quelques courses." Il ne s'était peut-être pas hasardé tant que ça à évoquer un délais de quatre ou cinq mois en début de saison. Selon lui, il y aura néanmoins "quelques petites choses, des petites avancées" sur la W13. Pas le plancher, ni le diffuseur ou l'aileron arrière capable de changer la donne, a priori.

La W13 s'éloigne de la pole position

"J'aimerais dire que nous avons fait beaucoup de progrès mais il suffit de regarder les temps au tour pour voir que nous n'avons pas comblé l'écart", a-t-il ajouté. C'est la triste réalité. Au-delà des places sur la grille de départ ou à l'arrivée, la W13 n'a cessé de régresser en vitesse pure depuis le début de la saison.

Dans les faits, la meilleure des machines grises s'est sans cesse éloignée de la pole position. et les chiffres le prouvent. Lewis Hamilton s'est qualifié cinquième à Sakhir avec un chrono équivalent à 100,7% de celle de la Ferrari de Charles Leclerc. George Russell, sixième sur la grille à Djeddah, était à 101% du temps de la Red Bull de Max Verstappen. Et Lewis Hamilton, dans le top 5 à Melbourne, a fait 101,2% du temps du Monégasque.

Mercedes n'en est pas à un trompe-l'œil près puisqu'elle a marqué 27 points à Melbourne, soit plus que n'importe quelle de ses rivales. Mais elle n'a gagné aucune des trois premières manches. Ça lui était arrivé en 2018 et ce n'était qu'un paradoxe puisqu'elle menait le championnat du monde. En revanche, aucun de ses pilotes n'a mené le moindre tours sur l'ensemble des trois manches d'ouverture et c'est une première depuis 2010, l'année de son retour en Formule 1.

"Nous pouvons revenir dans le jeu"

De même, Russell est n°2 mondial avec 37 points parce que la barre est basse cette saison. Le ticket d'entrée dans le top 2 était de 58 points depuis trois saisons (Bottas en 2018) et la troisième place de Carlos Sainz cette saison, avec 33 points, montre que 34 points auraient même suffi à l'Anglais. Dans la même veine, Hamilton est n°5 mondial, trois points devant Verstappen. Bref, ce championnat du monde 2022 est surtout celui de la fiabilité et on se demande quand la bascule va s'opérer.

"Si on regarde ça d'un point de vue mathématique et probabilité, je dirais que les cotes sont probablement de 8 contre 2 mais c'est du sport auto et tout peut arriver, Des équipes peuvent connaître des abandons et si nous débloquons le potentiel de la voiture, nous pouvons revenir dans le jeu, a poursuivi l'Autrichien qui estime à 0"7 l'écart au tour à combler sur la Ferrari. Ce n'est que la troisième course de la saison, nous ne pouvons être rayés de la course au titre." a dit Toto Wolff , le directeur d'équipe Mercedes.

