Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Vestappen (Red Bull) sur le podium du Grand Prix d'Espagne, le 16 août 2020

GRAND PRIX D'ESPAGNE – A Montmelo, on a revu Lewis Hamilton et Mercedes au sommet de leur art. Max Verstappen (Red Bull) a fait du Max Verstappen et Valtteri Bottas a pris un nouveau coup sur la tête. Voici tout ce qu'il faut retenir de la sixième manche du Mondial.

La note : 1/5

Cette fois, pas de coup de poker pour animer les avant-postes. Comme souvent à Montmelo, on a assisté à une longue procession et les nombreuses combinaisons stratégiques possibles n'ont même pas aidé à créer du spectacle en piste.

Le vainqueur : Lewis Hamilton (Mercedes)

Avec Mercedes, les problèmes durent rarement plus d'une semaine. A vrai dire, on a vite compris que l'écurie allemande avait résolu une bonne partie de ses soucis de surchauffe des pneumatiques lorsque Toto Wolff a fait de Max Verstappen le favori pour la course.

Hamilton s'est même dit "choqué" en constatant que son équipe avait été capable de résoudre l'équation pneumatique en si peu de temps. Il a eu une W11 quasi-parfaite entre les mains dimanche, mais il a aussi roulé en patron du début à la fin : l'Anglais a contrôlé l'écart devant le Néerlandais et imposé son choix de finir en pneus "medium" pour plus de sécurité. A raison.

Le battu : Valtteri Bottas (Mercedes)

Le Finlandais avait donné rendez-vous au premier virage à son coéquipier. Lorsque son rival y est arrivé, Bottas était déjà loin derrière. Le "Viking" a perdu gros au départ et n'a surtout pas été capable de rectifier le tir en réduisant suffisamment l'écart pour reprendre Verstappen, malgré une W11 nettement supérieure.

Lewis Hamilton (Mercedes) devant la meute au premier virage du Grand Prix d'Espagne, le 16 août 2020 Crédit: Getty Images

Certes, il n'a pas été aidé par le mauvais rendement des pneus "tendre". Le pilote de Nastola n'est pas dauphin du sextuple champion du monde au classement après six courses et c'est une anomalie quelque peu embarrassante si l'on tient compte de la supériorité de Mercedes.

Le performer : Sebastian Vettel (Ferrari)

Cette fois, c'est de lui qu'est venu le miracle. Et lui seul. Vettel avait soumis d'entrée à son équipe l'idée de ne faire qu'un arrêt et d'emmener les "tendre" au bout. Ferrari lui a fait perdre un temps fou en tergiversant mais l'Allemand a réussi un petit exploit : 37 tours avec des gommes peu performantes, alors que Pirelli préconisait d'en faire quasiment deux fois moins. Le tout pour une septième place inespérée.

Le message radio : Max Verstappen (Red Bull)

Ce n'est plus un secret pour personne, Verstappen fait et dit un peu ce qu'il veut chez Red Bull. Il n'a ainsi pas caché sa colère à la fin de son premier relais, quand son écurie lui demandait de rester en piste alors qu'il réclamait un changement de gommes : "Voulez-vous que je le répète encore une fois ? Ces putains de pneus sont morts !

- Tu n'as pas besoin de le répéter, Max.

- Je perds tellement de temps ! On s'en fout si je ressors dans le trafic. Je les redoublerai facilement !"

Le sacrifié : Alexander Albon (Red Bull)

Red Bull a failli faire exploser Verstappen mais l'écurie avait une idée derrière la tête. Elle a fait patienter le Néerlandais pour jauger le rendement des pneus "dur" montés quelques tours plus tôt sur la monoplace d'Albon, et voir s'ils pouvaient permettre à "Mad Max" de titiller Hamilton. Ce n'était finalement pas le cas. Le pilote thaïlandais a donc dû se débrouiller avec pour échouer au huitième rang. Un peu cruel.

Alexander Albon (Red Bull) lors du Grand Prix d'Espagne, le 16 août 2020 Crédit: Getty Images

L'habitude : Une réprimande pour Racing Point

Le sketch continue : Racing Point a - sans surprise - utilisées les écopes de freins qui lui ont valu 15 points de pénalité et une grosse amende. L'écurie va encore être réprimandée pour cela…

Le bonus : Les arrêts de Red Bull

1"90 pour l'arrêt de Max Verstappen - un record cette saison - et 2"07 pour celui d'Alexander Albon. Une nouvelle fois, personne n'a fait mieux que Red Bull dans la voie des stands. La maximisation des performances passe aussi par cette spécialité. L'écurie autrichienne y est invaincue en 2020.

Le malus : Les incompréhensions de Ferrari

Des stratégies improvisées pour Vettel, une communication ratée pour Leclerc : la Scuderia est encore complètement passée à côté de son week-end.

Le record : 156

Un nouveau record dans la besace d'Hamilton. Celui du plus grand nombre de podiums en carrière. L'Anglais en a cumulé 156, un de plus que Michael Schumacher pour le moment. La chasse continue.

La stat' : 83978

Personne n'a parcouru plus de kilomètres que Kimi Raïkkönen (Alfa Romeo) en F1. Le voici à près de 84.000 km cumulés. Soit plus de deux fois le tour de la Terre à l'équateur.

La déclaration : Valtteri Bottas (Mercedes)

Je n'ai aucune idée de l'écart de points qu'il y a mais il est beaucoup trop grand. Je vois encore le championnat s'éloigner.

Valtteri Bottas (Mercedes) sur le podium du Grand Prix d'Espagne, le 16 août 2020 Crédit: Getty Images

