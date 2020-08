GRAND PRIX D'ESPAGNE – Battue à Silverstone dans le cadre du Grand Prix du 70e anniversaire, Mercedes a repris ses aises lors du premier entraînement, avec Valtteri Bottas devant Lewis Hamilton. Max Verstappen (Red Bull) a concédé près d'une seconde.

Mercedes est de nouveau en mode "fête". A l'heure où son bouton magique permettant d'offrir plus de puissance moteur en qualification est remis en cause par la FIA, l'écurie allemande a profité de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne pour démontrer qu'elle n'en avait pas vraiment besoin pour rester au-dessus de la meute. Dans un mouchoir, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton ont averti Max Verstappen (Red Bull), vainqueur à Silverstone la semaine dernière : sans opportunité stratégique, le Néerlandais devra se contenter d'être le meilleur des autres.

Le prodige batave a concédé 0"939 au Finlandais, à monte pneumatique équivalente – les "tendre". A noter que Bottas a constamment occupé le haut de la fiche devant son coéquipier, même si l'écart entre les deux Flèches d'Argent, réduit à 0"039 en fin de séance, n'a probablement rien de significatif. Le "Viking" a peut-être plus attaqué, notamment dans le secteur 3, pendant que le sextuple champion du monde s'est attardé sur le comportement des gommes. L'Anglais a rapporté des vibrations à l'avant mais le comportement de la W11 dans les parties sinueuses est encore remarquable.

Rien de comparable à la SF1000 : Charles Leclerc, quatrième à 1"185, a parfois semblé rouler sur un fil là où Sebastian Vettel a profité d'un meilleur équilibre de la monoplace pour se rapprocher à seulement 0"011 de son coéquipier. Racing Point, qui a enregistré le retour de Sergio Pérez, absent lors des deux dernières manches après avoir contracté le Covid-19, a testé les "tendre" avant que la piste soit plus adhérente. L'écurie au coeur de toutes les polémiques depuis le début de saison a ainsi été battu par Haas, avec Grosjean devant le Mexicain au sixième rang et Magnussen au neuvième, devant Stroll. Esteban Ocon (Renault) 12e et Pierre Gasly (14e) ont tous deux devancé leurs coéquipiers.

