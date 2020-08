GRAND PRIX D'ESPAGNE - Interrogé à propos de l'avenir de Sebastian Vettel, en grande difficulté cette saison, Mattia Binotto a exclu un possible départ anticipé. "Tout va bien entre nous", a assuré le Team Principal de la Scuderia Ferrari.

La séparation est déja actée. Mais tel un couple en pleine instance de divorce, la Scuderia Ferrari et Sebastian Vettel continuent de se partager le même toit. Pas évident. Encore plus au regard des prestations de l'Allemand, en pleine crise de confiance... et de résultats. De quoi anticiper la future rupture ? Mattia Binotto, le patron de l'écurie italienne, a assuré que non.

Grand Prix d'Espagne Libres 2 : Hamilton devant Bottas, Grosjean devant les Ferrari IL Y A 4 HEURES

Play Icon WATCH "Vettel-Ferrari, c'est un couple qui se déchire pour le service à café" 00:07:51

"Nous n'avons aucun doute sur son talent"

"Il n'y a aucune discussion concernant cette possibilité, a-t-il expliqué dans des propos relayés par La Gazzetta dello Sport. Tout va bien entre nous. L'équipe travaille avec transparence et jamais personne n'a envisagé de le remplacer. Nous n'avons aucun doute sur son talent, il doit juste réunir tous les ingrédients pour progresser. L'important, c'est de le mettre à l'aise avec l'équipe et la voiture."

Toujours en difficulté, Vettel a terminé 12e au terme de la deuxième séance d'essais libres. Son coéquipier Charles Leclerc, lui, a signé le sixième chrono.

Grand Prix d'Espagne Libres 2 : Hamilton devant Bottas, Grosjean devant les Ferrari IL Y A 4 HEURES