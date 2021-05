C'est l'histoire d'une folle rumeur rapidement balayée par ses éventuels protagonistes. Depuis quelques heures, le paddock s'était pourtant enflammé autour d'une éventuelle arrivée de George Russell chez Mercedes. L'objectif ? Remplacer Valtteri Bottas, en difficulté depuis le début de saison. "Ça n’a aucun sens. Bottas est très bon, il peut battre n’importe qui sur le plateau. Encore et encore, il est capable de piloter plus vite que Lewis, comme à Portimão en qualifications. Lewis mérite d’être champion du monde parce qu’il est plus constant", avait réagi Toto Wolff.

Je sais que je ne vais pas être remplacé au milieu de la saison

Je serais surpris s’ils échangeaient Valtteri et George vers la mi-saison", estimait quant à lui Christian Horner. Interrogé directement par conneries". "Je sais que je ne vais pas être remplacé au milieu de la saison. En tant qu'équipe, nous ne faisons pas ça. J'ai un contrat pour cette année, et je pense qu'il n'y a qu'une seule écurie qui fait ce genre de choses en F1 et ce n'est pas nous. Donc pas de pression pour ma part, car je sais comment ça se passe. Il y a toujours des conneries qui traînent, mais cela fait partie du sport." Même son de cloche chez Red Bull . "", estimait quant à lui Christian Horner. Interrogé directement par Motorsport.com , Bottas a parlé de "". "."

"Bottas essaye d'être le nouveau Rosberg mais on a le sentiment qu'il n'y arrivera jamais"

Si Bottas accuse déjà du retard au championnat du monde, son objectif ne s'en voit pas changé pour autant. "Il reste encore 20 courses à disputer, ce qui représente un nombre énorme de points, et je ne renonce absolument pas à l'objectif de cette année. Je crois que le travail acharné paie, donc je vais continuer à travailler dur et à y croire. Je sais que les résultats viendront et que cela sera payant", a-t-il déclaré. Mercedes l'espère aussi.

