La vue des pontons de l'Aston Martin AMR 22 a fait bondir le staff de Red Bull Racing, jeudi à Montmelo. A l'occasion des premiers essais du Grand Prix d'Espagne, la sixième manche du Mondial, la monoplace de Silverstone est apparue profondément remaniée dans ses formes, de façon troublante. Le superbe "British racing green" qu'elle arbore est heureusement là pour la distinguer, autrement elle ressemble à s'y méprendre dans sa partie centrale à sa rivale Red Bull RB18, que ses concepteurs ont manifestement prise pour modèle dans sa nouvelle version.

Il serait normalement difficile d'aller sur ce terrain glissant de la copie conforme, mais l'écurie de Silverstone n'en est pas à son coup d'essai. Sous le nom de Racing Point, sa RP20 de 2020 avait repris en toute point la carrosserie de la Mercedes 2019, au point de se faire appeler "la Mercedes rose".

Racing Point avait prétendu avoir dupliqué les formes de la machine allemande, reine des circuits, à partir de photos. Elle a été soupçonnée d'avoir travaillé sur une maquette de soufflerie de la W10 et s'est faite condamner pour l'utilisation de pièces de freinage de la Mercedes de 2019 qui ne faisaient plus partie en 2020 des éléments d'une autre voiture qu'une équipe peut recycler.

Fallows dans le collimateur de Red Bull

Vendredi, la FIA a publié un document expliquant avoir enquêté sur les moyens utilisés par Aston Martin pour copier les éléments de carrosserie de la Red Bull et conclu à aucun échange de données. ce à quoi l'écurie autrichienne n'a pas tardé à réagir.

"Red Bull a pris note avec intérêt de la note de la FIA, a expliqué Red Bull Racing dans un communiqué. Alors que l'imitation est la plus grande forme de flatterie, toute réplication de design doit évidemment être conforme aux règlements de la FIA au sujet de la 'rétro-ingénierie'. Cependant, si un transfert de propriété intellectuelle a eu lieu, il s'agit clairement d'une infraction des règlements et ce serait un problème grave."

"Rétro-ingénierie" est le terme politiquement correct pour désigner la copie. En l'occurrence, Red Bull ne conteste pas ce droit d'Aston Martin, jugé parfaitement légal par la FIA. En revanche, l'équipe dirigée par Christian Horner en conteste la manière. Le manager anglais, qui taxe l'AMR 22 de "clone d'apparence très proche" de la RB18, soupçonne un transfert illicite de données d'anciens employés ayant rejoint l'écurie de Silverstone.

Sans le mentionner, Christian Horner vise Dan Fallows, son chef aérodynamicien pendant 15 ans, qui a rejoint officiellement Aston Martin comme directeur technique, le 2 avril dernier. Et qui a difficilement eu le temps d'importer des idées de Red Bull et de les mettre en place sur la monoplace de Sebastian Vettel et Lance Stroll en un délai si court.

