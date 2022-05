Formule 1

GRAND PRIX D'ESPAGNE - Red Bull - Verstappen a refusé de subir : "A la fin, il était en lévitation"

GRAND PRIX D'ESPAGNE - Une sortie de piste en début de course, un DRS récalcitrant et pourtant, à la fin c’est Verstappen qui gagne. Le champion du monde s’est imposé pour la 4e fois cette saison. Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta reviennent sur sa performance.

00:13:15, il y a 20 minutes