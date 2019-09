Avant la grande fête, le "before". À l'aube du très attendu Grand Prix de Monza, dimanche, la Scuderia Ferrari a fêté, mercredi soir, ses 90 ans sur la "Piazza Duomo" de Milan. Si d'anciens pilotes, comme Felipe Massa et Kimi Räikkönen, ont été chaleureusement accueillis par les 10.000 tifosi présents, Charles Leclerc est sorti largement vainqueur à l'applaudimètre. Nouveau chouchou de la marée rouge, le Monégasque, qui a remporté sa première course dimanche dernier à Spa-Francorchamps, espère désormais faire coup double à domicile.

"Il faut viser le maximum"

"On va devoir faire attention aux Mercedes, mais on espère réaliser un doublé", a-t-il notamment expliqué à Sky Italia. "Nous pouvons être forts ce week-end, on peut faire la pole position (...) Ma première victoire est un rêve de gosse. C'était un moment que j'attendais et c'est une libération pour moi et l'équipe", estime Leclerc, qui se dit "fier" de faire partie de la grande famille Ferrari.

Leclerc et Vettel (Piazza Duomo)Getty Images

Assez pour s'imaginer courir pour la Scuderia encore plusieurs années ? "Dans cinq ans, je me vois chez Ferrari et champion du monde. Il faut viser le maximum pour grandir (...) La Scuderia est très importante pour les Italiens, c'est comme une religion et pour moi, c'est un honneur représenter cette marque", a-t-il répondu aux journalistes. L'histoire est bien partie pour durer.