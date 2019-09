Quelle joie pour les tifosi et quel discrédit pour la Formule 1 ! Samedi à Monza, Charles Leclerc (Ferrari) a conquis la quatrième pole position de sa jeune carrière, au terme d'une qualification qui a sombré dans le ridicule. Aucun pilote décidé à ouvrir la piste dans le tour de préparation du dernier tour chrono en Q3, pour ne pas offrir d'aspiration à son suivant, seul deux pilotes ont franchi à temps la ligne de chronométrage pour se lancer dans un tour rapide, Charles Leclerc (Ferrari) et Carlos Sainz (McLaren).

Lors du premier run, Sebastian Vettel (Ferrari) s'était fait piéger par les pilotes Mercedes à la sortie de la pit lane. Obligé d'attaquer le premier run en tête, il avait feint un freinage raté à l'arrivée sur le virage n°1, et pris l'échappatoire formé par des chicanes. Mais le peloton roulait tellement lentement derrière lui qu'il avait dû reprendre la piste devant tout le monde. Lors de la seconde tentative, c'est Nico Hülkenberg (Renault) qui a refusé d'assumer le leadership, et fait le même coup. Derrière lui, Sebastian Vettel a gesticulé et fini par passer. Puis Carlos Sainz (McLaren). L'Espagnol en a été récompensé : il est parvenu in extremis à passer avant le drapeau à damier, quelques longueurs derrière Charles Leclerc (Ferrari), qui s'était dépêché de passer son coéquipier avant la parabolique. Le Monégasque détenait à cet instant la pole position provisoire.