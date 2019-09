Qu'est-ce que pourrait changer le destin de Ferrari ? Ou plutôt qui ? Lewis Hamilton ? Difficile à imagine : le Britannique a encore un an de contrat chez Mercedes, Charles Leclerc vient de gagner à Spa et a signé un bail avec la Scuderia a jusqu'en 2022 et son coéquipier Sebastian Vettel a fait même des appels du pied pour poursuivre l'aventure au-delà de 2020.

Néanmoins, Lewis Hamilton a dû s'exprimer jeudi sur l'attraction que réprésente pour lui l'écurie rouge. "On m'a juste posé la question : 'Comment vous sentiriez-vous si vous finissiez votre carrière sans avoir couru pour Ferrari ?', a relaté le quintuple champion du monde. Honnêtement, quand on est chez Mercedes, on fait partie d'une famille ; tant qu'on y est. C'est le cas pour Stirling Moss, et même Fangio est encore honoré au sein de la famille. On fait partie de leur histoire et ils prennent soin de nous le reste de notre vie. C'est important pour moi. La loyauté est un point vraiment, vraiment crucial."

A la fin de leurs carrières, Stirling Moss, une fois vainqueur avec une Flèche d'argent, et Juan Manuel Fangio, huit fois victorieux de deux deux fois titrés, avaient été nommés ambassadeurs à vie de Mercedes, bien qu'ayant couru ensuite pour d'autres marques. Pour une raison simple : Mercedes avait abandonné la Formule 1 en 1955.

Lewis Hamilton avait surpris fin 2012 en quittant McLaren pour Mercedes, où depuis il a conquis 61 pole positions, 60 victoires et quatre titres. Il est devenu le pilote emblématique de la marque, qu'il n'a jamais songé à quitter. Au contraire, il a dit à plusieurs reprises qu'il souhaitait finir sa carrière chez les gris.

Néanmoins, il n'est pas insensible au soutien que lui témoignent les tifosi. "Je leur ai gâché la fête tellement de fois ! mais quand je suis en Italie, les fans me demandent de venir chez Ferrari", a-t-il confié jeudi, à la veille du Grand Prix d'Italie.

"Je ne sais pas si je serais tenté de le faire un jour, car je suis heureux chez Mercedes. Si je quitte Mercedes un jour, ce sera une option. Je ne pense pas que ce soir impossible."