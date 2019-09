Sur une piste rendue piégeuse par des averses intermittentes sur la fin, mais finalement plus rapide que le matin, Charles Leclerc (Ferrari) a véritablement endossé le rôle d'homme à battre en réalisant à nouveau le meilleur temps, vendredi après-midi sur le circuit de Monza, théâtre du Grand Prix d'Italie. En pneus "tendre", sur une piste alors sèche, le Monégasque a roulé sept secondes plus vite que lors des libres 1 en arrêtant le chrono à 1'20"978, pour le plus rapide de ses 37 tours.

Néanmoins, le vainqueur du Grand Prix de Belgique n'a cette fois pas devancé deux McLaren mais la Mercedes de Lewis Hamilton, de 0"068, ce qui laisse espérer un duel pour la pole position plus ouvert qu'à Spa-Francorchamps entre les deux marques.

Sebastian Vettel (Ferrari) troisième temps à 0"201, Valtteri Bottas (Mercedes) a complété le quatuor de tête, à 0"369, et avec son nouveau V6 Honda qui le contraindra à partir en fond de grille dimanche, Max Verstappen (Red Bull) est resté au contact, à 0"372. Remplaçant de Pierre Gasly chez Red Bull depuis la manche précédente, le Thaïlandais Alexander Albon s'est approché à 0"611.

Pour le titre honorifique des "meilleur des autres", le match s'annonce aussi serré puisqu'il y a moins d'une demi-seconde entre Pierre Gasly (Toro Rosso), septième, et Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), quatorzième.