Formule 1

LES FOUS DU VOLANT - "Chez Renault, on devient des prédateurs et c’est intéressant"

LES FOUS DU VOLANT - Renault a confirmé sa belle qualif avec les 4e et 5e places de Daniel Ricciardo et Esteban Ocon. Avec un mode opérationnel digne de Mercedes. Bref, nos journalistes Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta ne voient aucun obstacle à un podium à Monza, ce week-end. L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast.

00:08:08, 15244 vues, 01/09/2020 à 16:08