Quel résultat pour le poleman à Monza ?

Une première ou une deuxième place. Depuis 1994, c'est la norme pour peu que l'homme du samedi termine. Depuis 2010, la tendance est encore plus nette : tous les pilotes partis devant la meute ont gagné sauf Lewis Hamilton (Mercedes) en 2016 et Kimi Räikkönen (Ferrari) en 2018.

Lewis Hamilton a-t-il déjà course gagnée ?

Non, bien sûr. Mais le poleman l'a emporté lors des dix dernières courses depuis Austin 2019, à l'exception de Max Verstappen (Red Bull) à Silverstone 2.

Qu'est-ce qui peut gêner la deuxième Mercedes en course ?

Le phénomène d'aspiration, qui ne lui sera d'aucune aide. "Nous avons fait des analyses vendredi sur les effets de l'aspiration, a confié a expliqué Andrew Shovlin, l'ingénieur en chef des sextuples champions du monde en titre. Il en est ressorti pour nous que nous perdons autant dans les virages que nous gagnions dans les lignes droites." A tel point que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont roulé seuls en Q3, sans vouloir suivre quiconque. En course, cette situation risque d'être inconfortable.

Verstappen va-t-il faire sa course la plus décevante de la saison ?

Il y a un vrai risque. Il avait roulé à l'économie à Spa-Francorchamps pendant 38 des 44 tours de course et à Monza, le grip a tout simplement disparu. Et sans parler du Mercedes, son Honda n'a même pas tenu la comparaison avec le Renault samedi.

Est-ce que Renault a les moyens de faire un podium ?

A priori, non. Daniel Ricciardo doit gagner quatre places, au détriment de Carlos Sainz (McLaren), Sergio Pérez (Racing Point), Max Verstappen (Red Bull) et Lando Norris (McLaren). Si la Racing Point est en baisse de régime ces dernières semaines, on ne voit pas comment il peut faire mieux que les McLaren et Max Verstappen. L'Australien, qui pensait avoir trouvé à Silverstone 1 un domaine de réglages permettant de faire fonctionner la RS20 avec beaucoup ou peu d'appui, n'a pas mis le doigt sur le set-up magique depuis vendredi.

Quelle stratégie pour les 53 tours ?

Le "Temple de la vitesse" est la course la plus courte de la saison et il n'offre jamais de suspense par temps sec : la norme est d'un arrêt. Pirelli préconise un départ en "tendre" pour 24 tours (soit deux de plus que l'an passé) puis un passage aux "medium".

Depuis quand les Ferrari n'ont pas fini dans le top 10 à Monza ?

1995 (abandons de Gerhard Berger et Jean Alesi).

Quel nouveau record peut viser Mercedes ?

Le constructeur allemand peut égaler le record de 31 courses menées de suite par Williams de 1995 à 1997.

