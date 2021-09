Pour Mick Schumacher et Nikita Mazepin, la bonne nouvelle est que le circuit de Monza est beaucoup moins étroit que celui de Zandvoort. La moins bonne nouvelle est que le Grand Prix d'Italie n'a lieu qu'une semaine après celui des Pays-Bas . Et, même avec une grande dose d'optimisme, on doute que les quelques jours séparant les deux événements suffisent à dissiper un conflit qui, de toute façon, a tout pour très mal finir.

L'affaire a franchement gagné en intensité le week-end dernier, ces deux-là n'ayant cessé de se chercher. Et de se trouver. Le samedi, en qualification, Mazepin n'avait pas franchement apprécié que son coéquipier le dépasse, au mépris de l'alternance souhaitée par l'écurie. "Cela me convient parfaitement de suivre les règles car c'est très important pour l'équipe, avait-il rapporté à Sky Sport. Un jour la règle m'avantage, un autre elle me désavantage. C'est comme ça. Mais ce que je n'aime pas, c'est lorsque les gens sont effrontés et qu'ils se battent pour la 19e place. Je pense que ça montre leur vraie nature." Réponse de Schumacher : il avait demandé à son écurie l'autorisation d'effectuer cette manœuvre. Et l'avait obtenue.

Grand Prix d'Italie Räikkönen manquera aussi Monza IL Y A 2 HEURES

Immense pression et costume de champion : "Verstappen a réalisé un tour de force à Zandvoort"

Le lendemain, rebelote : aspiré par le Russe à la fin du premier tour, Schumacher a tenté un dépassement par la droite. Mais la porte s'est refermée, après un coup de volant de son voisin de box. L'aileron avant de la Haas N.47 a pris un coup et contraint son propriétaire à passer par la voie des stands, puis à boucler l'entièreté de la course le nez dans les rétroviseurs pour ne pas gêner les leaders. À la radio, le fils de Michael s'est alors sobrement contenté de faire noter les faits : "C'était quoi ça encore ?"

Entre Schumacher et Mazepin, le pic de tension n'a pas encore été atteint

Il fut beaucoup moins calme à Baku, début juin, où il avait frôlé le rail à plus de 300 km/h après une manœuvre similaire de son coéquipier. "Qu'a-t-il fait, sérieusement ? Est-ce qu'il veut nous tuer ?", avait interrogé le champion de F2, avant d'être rapidement repris par son ingénieur puis ses supérieurs, qui souhaitaient éviter que ces tensions nourrissent la presse. Peine perdue. En quelques semaines, la mésentente est devenue trop importante pour ne pas déborder hors de la piste.

Ma course aurait évidemment pu être bien meilleure, mais j'ai encore eu un incident avec mon coéquipier qui a compromis la suite, n'a pas hésité Ça ne me dérange pas d'être bloqué, mais pas quand j'ai déjà mon aileron avant à ce niveau-là. Il m'a poussé dans la voie des stands et je ne suis pas le seul pilote avec qui il a eu ce genre de comportement aujourd'hui." Mazepin, lui, a simplement précisé ne pas se sentir "coupable", se réjouissant aussi d'avoir fait une "bonne course" et... "un très bon premier tour". , n'a pas hésité à commenter Schumacher dimanche dernier ." Mazepin, lui, a simplement précisé ne pas se sentir "", se réjouissant aussi d'avoir fait une "" et... "".

L'Allemand a tout intérêt à s'exprimer devant les médias. Il maîtrise l'exercice à la perfection et jouit d'un statut différent après avoir passé l'essentiel de sa vie à se faire un prénom. Sa carrière ne s'arrêtera pas chez Haas mais cette première expérience en F1 est un excellent test avant de viser plus haut. Pour lui, tout l'enjeu est de garder le bon rôle et démontrer qu'il est capable de rester mesuré en toutes circonstances, sur et en dehors de la piste. Mazepin, lui, n'a pas à s'appesantir de tant de précautions. Mais l'un comme l'autre utilisent les micros pour faire pression sur une écurie qui - pardonnez-nous l'utilisation de cette expression - a le cul entre deux chaises.

Haas ne veut pas se couper un bras ou une jambe

Toute l'équilibre sportif et économique de la structure repose sur ses deux pilotes. Schumacher est un nom qui attire les marques mais il est aussi et surtout le chouchou de Ferrari, dont le plan pour accompagner l'Allemand au plus haut niveau est réglé comme du papier à musique. La Scuderia prête sa soufflerie à l'écurie américaine, lui fournit un certain nombre de pièces - moteurs compris - ainsi que l'expertise de ses propres ingénieurs. Dont certains ont étroitement accompagné Schumacher ces dernières années. Mazepin, lui, est le fils du propriétaire officieux de l'écurie, puisque le budget de l'oligarque Dmitry Mazepin a permis la survie de Haas après le désastre économique causé par la pandémie.

"Mercedes a abattu tous ses jokers" mais Red Bull était trop fort

Bref, pour Günther Steiner, condamner l'un ou l'autre de ses deux pilotes reviendrait à se couper un bras ou une jambe. Le directeur de l'écurie, dont le bagou et la franchise avaient fait la popularité de la série Netflix, est devenu un étonnant politicien, plutôt centriste : "Vous devez comprendre que nos pilotes ne se battent que l'un contre l'autre, et non contre d'autres pilotes. Chacun veut prouver qu'il est meilleur que l'autre", disait-il samedi. Il n'a pas changé de ton dimanche, après le coup de volant de Mazepin. "Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une manœuvre sale pour être honnête, a-t-il modéré dans des propos rapportés par Sky. Il n'y a pas qu'une seule personne à blâmer à ce sujet." Entre Grosjean et Magnussen, il lui avait toujours été plus facile de trancher.

Le plus dangereux serait que les agissements du sulfureux pilote russe ne découlent plus seulement d'une tentative d'intimidation, mais bien d'une volonté de faire payer à son coéquipier la rupture du "pacte" en qualification. "Il a enfreint les règles à Spielberg et maintenant à Zandvoort, a rapporté Mazepin. C'est pour ça que je suis énervé. Une chose est donc claire maintenant : ce système ne fonctionne plus." D'ici la qualification du Grand Prix d'Italie, Haas n'a que quelques heures pour proposer une nouvelle solution. La meilleure possible. Ou la moins mauvaise.

Grand Prix d'Italie La deuxième course sprint se déroulera bien à Monza 22/07/2021 À 18:37