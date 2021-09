Pierre Gasly n'a pas la monoplace qu'il aimerait avoir. Mais le week-end, il est souvent plus haut que là où il devrait être. Un an tout juste après sa victoire au Grand Prix d'Italie, la donne n'a pas vraiment changé... sur le papier. Le Français est toujours boudé par Red Bull, qui lui a encore préféré Sergio Pérez pour la saison 2022 . Dans les faits, pourtant, le succès de Monza a bien marqué un avant et un après dans la carrière du pilote tricolore, devenu plus régulier, plus performant, plus étincelant. Plus tout.

À 25 ans, Gasly a atteint une forme de plénitude. À Zandvoort, dimanche dernier, le Rouennais a été le meilleur des autres , en qualification comme en course, seulement dominé par Max Verstappen (Red Bull) et les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Cette saison, il a régulièrement bataillé avec Ferrari et McLaren, deux écuries autrement plus puissantes que la sienne. Comment Gasly a-t-il atteint un tel niveau ? Explications en cinq points capitaux.

Le statut

Il était un débutant prometteur, auteur de prestations remarquées dès sa première saison pleine, en 2018, avec Toro Rosso. Il est devenu un outsider dégradé par Red Bull, après six mois beaucoup plus délicats. Mais en s'imposant à Monza, Gasly a basculé dans l'autre moitié de la grille, celle des pilotes vainqueurs de Grand Prix. Cette ligne sur le CV a largement changé la perception du paddock et des médias. Au point d'opérer un déclic.

Pierre Gasly célèbre sa victoire lors du GP d'Italie 2020 à Monza Crédit: Getty Images

"Quand vous êtes en bagarre et qu'on vous dit, pendant six mois, que votre carrière en F1 est finie et que vous allez bientôt vous faire virer, vous n'êtes pas aussi à l'aise pour prendre des risques, nous explique son manager, Guillaume le Goff. Et quand on vous dit que vous êtes l'un des meilleurs pilotes de la saison, que vous faites partie des cinq meilleurs au monde, vous avez une tout autre confiance en vous." Le Français a acquis des certitudes qui influencent de manière considérable ses actes en piste.

Le pilotage

Le 6 septembre 2020, plus beau jour de sa carrière, le Rouennais a définitivement rangé derrière lui des mois particulièrement difficiles sur un plan personnel. Le voici maintenant épanoui. Et sûr de lui. "Tout ça, c'est du mental, nous assure Jean-Eric Vergne. Si vous êtes en confiance et que vous devez aller freiner plus tard, vous le ferez. Le Gasly d'AlphaTauri est le même pilote que le Gasly de Red Bull. Mais chez AlphaTauri, il est 'dans la zone' et c'est la preuve que le mental est la chose la plus importante en F1."

Cette prise de conscience lui a permis de devenir plus consistant en piste. "Faire en sorte de rendre la voiture la plus large possible, d'être agressif dans la bataille... ce sont des choses sur lesquelles Pierre a énormément progressé, confirme Guillaume Le Goff. Ça lui permet de trouver la bonne balance entre les moments où il faut se surpasser et ceux où il faut prendre des risques plus mesurés, quand il y a la pression d'un Sainz à Monza, qu'il faut défendre une position à Baku, ou gratter une place par exemple." Ou quand il faut enrouler Alonso dans le virage Tarzan pour ne pas compromettre sa 4e place au Grand Prix des Pays-Bas, dimanche dernier.

L'expérience

Avec un peu plus d'expérience, il n'y a plus de question d'ego ou de respect, glisse son manager. Pierre se bat avec des pilotes qui ont une expérience similaire à la sienne, il se bat à armes égales sur ce plan." À 25 ans et après avoir décroché trois podiums pour une écurie qui n'en avait obtenu que deux avant lui, Gasly a fait ses preuves. Il est l'aîné d'une génération de pilotes particulièrement talentueuse , mais aussi une valeur sûre sur la grille. ", glisse son manager.."

Pierre Gasly (AlphaTauri) devant les Ferrari à Zandvoort, le 5 septembre 2021 au Grand Prix des Pays-Bas Crédit: Imago

Oubliée, la pression de la lessiveuse Red Bull, où chaque pilote du giron n'a que très peu de temps pour justifier sa place en F1. "En tant que débutant, c'est toujours un peu plus difficile d'être agressif, ajoute Guillaume le Goff. On a l'impression qu'on est le nouveau venu et si on fait une erreur en tant que rookie, le retour de flamme arrive très vite." Gasly l'a appris à ses dépens, après plusieurs crashes au volant de la Red Bull, aux essais de pré-saison 2019, qui le lui ont longtemps été reprochés.

La politique

Constamment comparé à Max Verstappen lorsqu'il partageait le même box que le Néerlandais chez Red Bull, Gasly est aujourd'hui la valeur étalon chez AlphaTauri. Ses performances marquantes et sa régularité lui ont permis de devenir un leader au sein de son écurie. "On sent qu'il guide vraiment l'équipe, rapporte Vergne, lui aussi passé par la galaxie Red Bull. Tout le monde est prêt à donner un bras pour l'aider et le faire aller de l'avant."

Cette saison, aucun autre duo de pilotes que celui qu'il forme avec Yuki Tsunoda n'est si éloigné en piste. Le Japonais n'a marqué des points qu'à cinq reprises. Le pilote tricolore n'a délaissé le Top 10 que trois fois, dont deux à la suite d'incidents en piste. "Pierre voit que l'équipe est derrière lui, pas derrière Tsunoda, abonde JEV. Et s'il y a une nouvelle pièce aéro qui doit arriver, elle sera pour lui. C'est un effet boule de neige qu'il cultive merveilleusement bien."

L'environnement

Chez AlphaTauri, Gasly évolue dans un environnement moins exposé. Et surtout beaucoup plus sain. "Pierre n'a pas attendu Monza pour devenir bon, rappelle Guillaume le Goff. Il l'a toujours été. Mais on sait tous ce qu'il s'est passé dans sa carrière, il y avait toujours beaucoup de choses qui se passaient autour de lui. Beaucoup d'aléas. Et pas un seul week-end ne ressemblait au précédent."

Pierre Gasly (AlphaTauri) et son équipe au Grand Prix de Belgique, le 29 août 2021 Crédit: Getty Images

Dans ce contexte, difficile de trouver des repères et ancrer une méthode de travail. "Là, on a eu le temps de se construire une routine, précise son manager. Il y a des habitudes qu'on répète à chaque Grand Prix et c'est aussi le cas de son coach, de son physio et de ses ingénieurs. Ça l'aide à se concentrer sur ses performances et tout le monde se met à son rythme." Rythme qui, au vu de ses résultats, ne cesse de s'élever.

