Daniel Ricciardo avait promis de tout tenter pour prendre la tête, il a tenu parole. Dimanche à Monza, l'Australien a extrait sa McLaren de son deuxième emplacement sur la grille de départ du Grand Prix d'Italie à la vitesse de l'éclair pour déborder Max Verstappen (Red Bull) avec une facilité déconcertante et ouvrir la quatorzième manche du Mondial en leader.

Derrière le natif de Perth, le n°1 mondial néerlandais s'est fait attaquer à la deuxième chicane par Lewis Hamilton (Mercedes). Trop loin du compte, mal placé à l'entrée, le Britannique a coupé et perdu dans l'affaire la troisième place qu'il avait subtilisée à son compatriote Lando Norris (McLaren).

Cinquième au départ, Charles Leclerc (Ferrari) roulait en chasse dans cette position lorsqu'il s'est fait percuter par Antonio Giovinazzi à la sortie de cette chicane de la Roggia. Mais à la différence de Lewis Hamilton, l'Italien, en quête d'une prolongation chez Alfa Romeo en 2022, a repris la piste de façon négligée et a percuté la roue arrière droite de la SF21 n°16. Il a ensuite tapé le mur tout proche mais a eu la chance de rentrer pour un nouvel aileron et poursuivre sa course.

