Red Bull devait prendre un joker pour Monza, et c'est finalement Mercedes qui l'a abattu. Honda engagé dans une course considérée comme perdue d'avance pour aller au bout du championnat de Max Verstappen sans changer son moteur, c'est l'équipe de Toto Wolff qui a installé à la surprise générale vendredi après-midi un quatrième V6 dans la W12 de Valtteri Bottas, synonyme de pénalités et de départ en fond de grille, dimanche au Grand Prix d'Italie.

Présenté comme "stratégique" par l'écurie allemande, ce dépassement volontaire du quota alloué permettra peut-être au Finlandais, plus tard dans la saison, de s'immiscer dans la bagarre pour le titre entre son coéquipier, Lewis Hamilton et Max Verstappen (Red Bull).

Grand Prix d'Italie La surprise Bottas en pole pour la course sprint, Hamilton et Verstappen suivent IL Y A 3 HEURES

"Bottas n’est plus entièrement loyal à Hamilton et Mercedes"

"La voiture est tellement bien !"

Néanmoins, le pilote de Nastola a mangé son pain blanc en qualification, organisée vendredi dans le cadre du deuxième week-end de 2021 incluant une course sprint. Car s'il partira en tête samedi et pourra prétendre aux points bonus réservés aux trois premiers (3, 2 et 1 points), il attaquera le Grand Prix d'Italie, quatorzième manche du Mondial, de la dernière position dimanche.

A chaque jour suffit sa peine. Dépossédé de son baquet par George Russell (Williams) en 2022, il s'est recasé à long terme chez Alfa Romeo et le temps était vendredi soir à la saveur de cette pole position provisoire, au nez et à la barbe de son coéquipier qui ne s'y attendait pas.

"Ce tour était plaisant, c'est tellement bon quand on en fait un comme ça !, a répondu le Finlandais à l'ancien pilote de Formule 1, Felipe Massa. C'était sympa de prendre une aspiration à la fin. Je me sens bien, décontracté et tout est résolu pour le futur. La voiture est tellement bien ! Je vais me concentrer sur la course sprint pour essayer de prendre le maximum de points et voir ce qu'on pourra faire dimanche."

Vergne : "Russell mérite cent fois plus sa place que Bottas chez Mercedes"

Lewis Hamilton est resté à 0"096 du chrono de son voisin de garage, qui au passage n'a pas battu en 1'19"555 son record de la saison passée (1'18"887). Mais loin de s'attacher à ce genre de détails, le septuple champion du monde a tenu à saluer la performance de son collègue, le meilleur du clan Mercedes pour la troisième fois après Portimao et Monaco.

Hamilton : "Nous avons besoin de capitaliser"

"Félicitation à Valtteri, il a fait un tour énorme !, s'est exclamé l'Anglais. Ça se présentait bien jusque-là de notre côté mais il est devenu tout simplement plus rapide et je n'ai pas pu rivaliser."

"C'était bon dans chaque secteur, a complété Toto Wolff, pour Sky Sports. A la radio, nous avons dit que c'était beau comme par le passé, et que c'était bon de se le rappeler."

Estimant que Max Verstappen a surperformé par rapport à sa Red Bull, le directeur d'équipe autrichien a ajouté : "Nous ne devons pas être contents avec ça. Le plus compliqué est de performer chaque week-end sans connaître d'abandon." Peut-être un sous-entendu au fait que le moteur de Valtteri Bottas courrait un risque à Monza.

Les voitures soumises au régime de parc fermé, sans possibilité d'ajustement à part l'aileron avant, le patron de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas avait déjà la tête au sprint vendredi soir. Et à la façon de faire courir ses pilotes sans se mettre en danger. Avec aussi à l'esprit le barème de points de ce sprint, et la nécessité de maximiser le score de Lewis Hamilton.

"C'est généralement difficile de passer des consignes car les pilotes sont des compétiteurs et qu'il (Bottas) est là par mérite. Il s'agira d'être prudent dans le premier virage et nous verrons ensuite comment ça se passe", a dit Toto Wolff. Rien n'est réglé pour samedi, surtout si l'on écoute Hamilton, qui a prévu : "Beaucoup de points ont été perdus cette année, chaque point compte et nous devons essayer de capitaliser dans cette course sprint."

Grand Prix d'Italie Libres 1 : Hamilton vole à Monza IL Y A 6 HEURES