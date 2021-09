Monza, ses vitesses vertigineuses, ses gros freinages et ses monoplaces déchargées aérodynamiquement à coups de lames de rasoir. Vendredi, le Championnat du monde de Formule 1 a investi le "temple de la vitesse" du Nord milanais avec un programme particulier puisque le Grand Prix d'Italie intègrera samedi la deuxième "Course sprint de qualification" de la saison, après Silverstone en juillet dernier.

Autant dire que la feuille de route était copieuse pour les dix équipes et les vingt pilotes du Mondial 2021, occupés à faire le tour des réglages et du potentiel des pneus. A l'issue de la qualification, donnée à partir de 18h en Lombardie, les monoplaces seront en effet placées en parc fermé, avec impossibilité d'y changer quoi que ce soit - ou si peu - le reste du week-end.

Dans ces conditions, Mercedes est allé à l'essentiel et Lewis Hamilton au plus rapide. En 1'20"926, le septuple champion du monde a réalisé le meilleur tour des essais libres 1, en pneus "medium", un détail qui n'en est pas un. En effet, Max Verstappen, son rival dans la course au titre, a avoué que sa Red Bull aurait bien du mal à suivre pendant trois jours la W12 frappée du n°44, à la recherche de la 100e victoire de son pilote dimanche. Le Néerlandais, vainqueur de son Grand Prix national dimanche dernier, est revenu sur terre en plafonnant à 0"452 sur chrono de "King Lewis."

