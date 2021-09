Red Bull a choisi de ne pas choisir. Alors qu'elle aurait pu envisager d'introduire un quatrième moteur dès ce week-end au Grand Prix d'Italie, l'écurie a décidé de ne pas activer cette option. En conférence de presse, Max Verstappen a assuré que l'équipe n'avait même pas encore désigné l'épreuve durant laquelle elle outrepassera le quota de trois blocs propulseurs autorisés sur l'ensemble de la saison, ce qui pénalisera alors son pilote et le contraindra à s'élancer du fond de grille.

Le leader du championnat, vainqueur de son épreuve nationale dimanche dernier, va donc encore utiliser son troisième moteur, ce week-end, sur le circuit le plus exigeant de la saison en termes de puissance. Celui-ci a été monté sur sa monoplace après le Grand Prix de Grande-Bretagne , où son crash consécutif à un contact avec Lewis Hamilton avait endommagé le précédent bloc propulseur. Puisque sa durée de vie n'est pas calculée pour boucler la saison, ce troisième moteur devra être remplacé par un quatrième

L'introduire à Monza aurait pu être intéressant, stratégiquement parlant, puisque le tracé italien offre de nombreuses possibilités de dépassements. Verstappen aurait ainsi pu limiter la casse et engranger de précieux points pour la course au titre, d'autant que l'écurie rivale Mercedes est de toute façon favorite sur ce circuit. Problème, la perte aurait été double puisqu'une course sprint, au bout de laquelle seront distribués des points, aura lieu samedi. Et alors que seuls trois points séparent Verstappen de Hamilton au championnat, chaque unité est précieuse.

