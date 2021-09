Sur le circuit de sa première victoire en Formule 1, il y a tout juste un an, Pierre Gasly a réalisé une nouvelle prestation solide en se classant sixième de la séance de qualification du Grand Prix d'Italie, vendredi à Monza. Une position qui lui permettra d'aborder avec confiance la course sprint de samedi, déterminante pour la formation de la grille de départ du Grand Prix d'Italie. A quelques détails près, comme la sanction qui pourrait le faire remonter d'un cran sur la grille de dimanche, si Valtteri Bottas (Mercedes), qui a hérité d'une pénalité technique pour un changement de moteur, termine devant lui samedi.

"Je suis très content, a déclaré le Normand d' AlphaTauri. J'ai tout donné et c'était un bon tour de notre part. Nous avons vraiment maximisé notre potentiel, spécialement en Q3, où j'ai tout bien fait."

A un moment pourtant, il a retrouvé ce chaos qui peut transformer le "Temple de la vitesse" du Nord de Milan en véritable enfer. Dans un tour rapide, le Rouennais est arrivé à la chicane Ascari au milieu de voitures au ralenti, en train de chercher à prendre une aspiration.

"Une fantastique qualification de la part de Pierre"

"C'était piégeux mais nous savons que c'est le jeu du chat et de la souris ici : tout le monde se bat pour avoir une aspiration, a expliqué le Rouennais de 25 ans. C'était très important de sortir un tour clair et nous y sommes parvenus."

"Cette nouvelle P6 est ma 11e de la saison, elle montre que l'équipe fait un super boulot, a-t-il poursuivi. Samedi, ça va être 18 tours intenses, à essayer de rester avec les gars de devant et s'assurer une bonne position pour dimanche."

Au sein de l'équipe italienne, la satisfaction n'était pas feinte, six jours après la quatrième place qualification, à Zandvoort. "C'est notre deuxième week-end avec une course sprint de qualification et nous avons tiré beaucoup d'enseignements de celle de Silverstone, où nous n'avions pas maximisé le format, pour planifier cette épreuve, a commenté le chef ingénieur de la Scuderia, Jonathan Eddolls. "Ça nous a aidé en essais libres 1, où nous avions passé notre temps à comprendre le préparation du refroidissement de la voiture pour la course. Notre attention s'est aussi portée sur l'optimisation de la qualification, y compris des comparaisons aérodynamiques."

"Nous avons eu une fantastique qualification de la part de Pierre, a complété le technicien de Faenza. Il a été rapide dans chaque session et n'a commis aucune erreur. Il a été suffisamment rapide pour passer de Q1 en Q2 avec un seul train de pneus, ce qui lui a permis d'utiliser deux trains en Q3, ce qui a vraiment fait la différence. P6 est super pour Pierre. Nous avons absolument maximisé notre package."

