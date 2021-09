Changement de décor d'un week-end à l'autre. Impérial sur ses terres de Zandvoort il y a une semaine, Max Verstappen ne joue pas les premiers rôles à Monza, site du Grand Prix d'Italie. Le toboggan batave a fait place nette au "Temple de la vitesse" et la Red Bull a perdu la main face à la Mercedes.

Vendredi, Max Verstappen s'est qualifié troisième de la séance support de la grille de départ de la course sprint, samedi. Auteur d'un premier tour époustouflant en Q3, puisqu'il a approché le meilleur tour de Lewis Hamilton à 0"017, le Néerlandais a finalement échoué à 0"411 de la W12 de Valtteri Bottas.

Grand Prix d'Italie Mercedes : Bottas a fait le meilleur temps "au mérite" mais doit se préparer à une consigne IL Y A 2 HEURES

"Bottas n’est plus entièrement loyal à Hamilton et Mercedes"

En vérité, ce chrono du n°1 mondial fut la seule éclaircie dans une journée compliquée pour l'équipe de Milton Keynes, qui a passé son temps à regarder dans les rétroviseurs.

"Nous sommes satisfaits, nous avions peur que même McLaren soit devant nous ici !", a avoué le conseiller sportif Helmut Marko, à Sky Allemagne.

Du bon côté de la piste

"Ça reste une piste compliquée pour nous à cause des longues lignes droites. Quand j'ai entendu P3, j'étais plutôt content, a expliqué Max Verstappen à Sky Sports. En essais libres 1, on a galéré avec l'équilibre de la voiture mais on est parvenu à réduire notre retard. Cela aurait donc été irréaliste d'espérer plus. Ce n'est pas comme à Zandvoort, où nous étions vraiment rapides."

La légende de Kimi : Les débuts sidérants de Räikkönen en F1 racontés par son ingénieur de course

"C'est un super travail d'équipe, merci à Pérez, qui a donné l'aspi, a ajouté Helmut Marko. Effectivement, le Mexicain s'est sacrifié pour augmenter les chances de son coéquipier, en échange d'une neuvième place.

"Checo a joué un rôle clé aujourd'hui, a insisté Christian Horner, le directeur d'équipe de RBR. Il a fait un super boulot en donnant l'aspiration à Max et en lui permettant de rouler dans un trou d'air. Cela a probablement coûté une demi-seconde à Checo. Sans ça, il se serait qualifié plus haut sur la grille."

"Pour la course sprint, Max est du bon côté de la piste et profitera de l'aspiration en direction du virage n°1, a signalé le mari de l'ex-Spice girl Geri Halliwell. Avec sa pénalité moteur, Bottas sera en fond de grille dimanche. Nous devons donc voir comment tourne la course sprint."

Grand Prix d'Italie La surprise Bottas en pole pour la course sprint, Hamilton et Verstappen suivent IL Y A 4 HEURES