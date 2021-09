Il faut moins y voir une réaction d'orgueil que le facteur mécanique, plus que jamais prépondérant sur une circuit réclamant de la puissance comme Monza. Cinq jours après avoir été officiellement remercié par Mercedes et s'être réfugié chez Alfa Romeo en 2022, Valtteri Bottas a dominé la séance de qualification du Grand Prix d'Italie, qui détermine la grille de départ de la course de qualification sprint de samedi, dont le vainqueur sera désigné poleman du Grand Prix d'Italie, dimanche.

Comme un pied de nez à son employeur, le Finlandais rebondit après des semaines de résultats moyens voire décevants, et comme un pied de nez plus encore à la Formule 1, il participera à la course de 18 tours samedi, avec l'assurance de démarrer le vrai Grand Prix en dernière position. Car le natif de Nastola a battu ses adversaires avec le bénéficie d'un moteur neuf, frais, installé dans sa W12 juste avant la séance qualificative. Un cadeau empoisonné : ce quatrième bloc, hors quota réglementaire, lui vaudra des pénalités et un départ dominical en fond de grille.

Chaos dans le trafic

Néanmoins, la performance est belle. Libre de jouer sa carte, le natif de Nastola n'était pas tenu de rouler devant Lewis Hamilton pour tenter de lui donner une aspiration capable de raboter un chrono de plusieurs dixième. Au terme d'une session rendue chaotique par le trafic, dangereuse pour tout dire en raison des différences de vitesse entre les pilotes au ralenti et ceux lancés, le Finlandais a sorti le tour qu'il fallait au dernier moment. Son temps de 1'19"955 a ainsi surpassé de 0"096 celui de Lewis Hamilton, néanmoins soulagé d'être devant son rival Max Verstappen (Red Bull). Ce qui n'avait rien d'évident.

Le Britannique a fixé le meilleur tour en Q1 et Q2 et le n°1 mondial néerlandais, discret jusque-là, a haussé le ton en Q3 en utilisant toute la puissance de son Honda. Il n'y avait que 0"017 entre les deux hommes mais les dernières tentatives ont redonné de l'air à Mercedes. Max Verstappen a échoué au troisième rang, à 0"411, un écart somme toute conséquent.

Gasly bon 6e

Honda occupé à ménager son parc de moteurs, chez Red Bull comme chez AlphaTauri, en attendant de procéder à d'indispensables installations de quatrièmes V6 dans les prochaines semaines, les blocs allemands ont donné leur pleine mesure sur ce circuit comportant quatre pointes au-delà de 330 km/h. Lando Norris et Daniel Ricciardo ont ainsi pu poster leur McLaren aux quatrième et cinquième rangs, à 0"343 et 0"440 de la machine de Valtteri Bottas. Et une semaine après Zandvoort, Pierre Gasly (AlphaTauri) a brillé en se qualifiant comme deuxième représentant de la galaxie Red Bull derrière Max Verstappen, en complétant la troisième ligne, à 0"907.

En difficultés lors de la seule séance d'essais libres, pessimistes quant à leurs chances d'extraire quelque chose d'extraordinaire de leurs SF21 moins puissantes et pas taillées pour les grandes courbes, Carlos Sainz et Charles Leclerc ont limité les dégâts. Respectivement sixième et septième, l'Espagnol et le Monégasque, handicapés par des problèmes de moteur, ont néanmoins encaissé 0"907 et 0955. Sans rassurer des tifosi qui auront rarement été aussi peu nombreux (ils étaient 15.000, loin de la limite de jauge à 50%) à assister à une qualification dans le "temple de la vitesse".

