Théo Pourchaire est de retour sur la plus haute marche du podium. Le pilote français, qui a fêté ses 18 ans il y a quelques semaines seulement, a remporté avec brio la première course sprint du Grand Prix d'Italie de Formule 2. Sur le mythique circuit de Monza, Pourchaire (ART) a décroché la deuxième victoire de sa carrière après le Grand prix de Monaco le 22 mai dernier. Après les rues de la Principauté, ce succès dans le temple de la vitesse confirme tout le talent du jeune pilote biberonné par Sauber et dont l'avenir en Formule 1 se dessine de plus en plus concrètement.

Frustré par ses qualifications la veille (il partira 7e de la course principale dimanche), le pilote de Grasse s'est repris de la plus belle des manières. Parti 4e, il a profité d'une course agitée et de plusieurs safety cars pour mettre la pression sur David Beckman, puis Juri Vips, leader pendant la première moitié de la course. Pourchaire s'est emparé de la tête au 15e tour pour ne plus la lâcher, signant au passage le meilleur tour de la course.

Déjà brillant sur le circuit italien en Formule 3 la saison dernière, il a confirmé ses prédispositions sur ce tracé pour se relancer idéalement alors que débute la deuxième moitié de la saison. Pourchaire avait été blessé lors de la course à Baku, radius fracturé. Ce succès samedi lui ouvre de belles perspectives en vue de la deuxième course sprint (à partir de 14h45, P10 sur la grille suite à sa victoire lors de la première course sprint), mais surtout de la course dimanche. En trame de fond se joue aussi possiblement sa place la saison prochaine, lui qui fait partie des prétendants au baquet encore vacant chez Alfa Romeo en Formule 1.

