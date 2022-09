L'heure de Ferrari ? Rien n'est moins sûr, même un Max Verstappen (Red Bull) reculé de cinq places sur la grille. Charles Leclerc et Carlos Sainz ont donné de l'espoir aux tifosi en signant les meilleurs temps des essais libres 1 et 2, vendredi à Monza. La F1 75 va bien, mais seule la n°16 du Monégasque pourra viser la victoire dimanche, car la n°55 partira du fond de la grille suite à trois changements d'éléments moteur hors règlement.

Ad

Ferrari et le fiasco de ses voitures commémoratives

Grand Prix d'Italie Red Bull en a sous la pédale et pense aux journalistes IL Y A UNE HEURE

Le pilote de la Principauté, retardé de 109 points au championnat, sans espoir raisonnable de coiffer la couronne cette saison, espère juste revivre les grands moments de sa victoire en 2019, et repousser le sacre de son rival de Red Bull.

Dans cette optique, il jouera à un contre un par rapport à Max Verstappen car Sergio Pérez, l'autre pilote de Milton Keynes, sera lui aussi en queue de peloton, dimanche à 15h, pour les mêmes histoires de changements de moteur opportunistes qui avaient bouleversé la grille à Spa.

"Charlot" bénéficiera quand même d'un coup de pouce de l'Espagnol à l'aspiration en Q3, et si le Madrilène se positionne aussi bien qu'au Castellet, il pourra économiser environ 0"250.

Piastri, symptôme d’une gestion hasardeuse des jeunes pilotes en F1

Pas d'équilibre pour Leclerc

Vendredi, les Rouges n'avaient pas encore tout à fait la tête à ça. Pas besoin pour eux de répéter cette phase délicate. Ils ont avancé dans la connaissance de leur matériel, et ils en ont retiré des impressions positives.

"La sensation dans la voiture était bonne, a déclaré Charles Leclerc. Nous n'avons toujours pas mis le doigt sur le set up parfait en termes d'équilibre mais nous avons essayé beaucoup de choses différentes et savons dans quelle direction nous voulons aller. Notre rythme de course semblait plus rapide que notre rythme de qualification, donc si nous réunissons tout cela, il y a un assez bon potentiel pour avoir un week-end solide."

"Je me sens assez à l'aise au volant et le package semble bien fonctionner ce week-end", a rapporté Carlos Sainz. Qui a toutefois tempéré l'optimisme en avouant qu'il y "du travail pour améliorer la vitesse sur les longs runs."

Et cette donnée s'annonce cruciale dimanche car il n'y aura qu'un arrêt au stand sur l'ensemble des 53 tours et toute usure excessive, comme lors des derniers Grands Prix, se paiera cash.