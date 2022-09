Encensé par George Russell, chaudement félicité par Lewis Hamilton ou Max Verstappen, qu'il a supplanté dans le rôle de "Pilote du jour", Nyck de Vries a presque volé la vedette à son compatriote vainqueur et aux pilotes de Ferrari, les préférés des tifosi, dimanche à Monza.

En terminant neuvième de son premier Grand Prix pour Williams, en remplacement au pied levé d'Alex Albon, opéré de l'appendicite vendredi soir, le Néerlandais de 27 ans a enfin droit à la juste reconnaissance de son talent. A cette chance de courir en Formule 1, déjà, que le jeu d'influence des patrons et la guerre sournoise qu'ils se livrent dans le paddock pour placer leur pépite, lui avait refusé jusque-là.

A l'arrivée, il s'est senti à nouveau appartenir à cette caste de pilotes bénis des dieux de la vitesse. Choisis pour leur pointe de vitesse plutôt que leur attaché case. Couvert de gloire comme peu de pilotes en karting - deux titres de champion du monde - face à des espoirs nommés George Russell, Max Verstappen ou Charles Leclerc, il était des leurs dimanche. Et on espère que ce ne sera pas un "one shot", que sa solide performance - il a éclipsé son coéquipier Nicholas Latifi aux essais et en course - aura une suite à plein temps l'an prochain.

En karting contre Russell, Leclerc et Verstappen

"Il a évidemment fait un excellent travail, et oui il a été impressionnant, a commenté George Russell, assis à côté des pilotes du top 3 du Grand Prix d'Italie, en conférence de presse. Pendant toutes nos années de karting, nous avons tous les trois couru contre lui. Nous le connaissions bien, et il a toujours été l'un des tout meilleurs, et il n'y a pas de doute qu'il mérite une place en Formule 1. Ainsi est le sport ! Il y a 20 pilotes, et tout le monde n'en a pas l'opportunité, mais il a assurément prouvé tout ce qu'il devait prouver."

"Je l'ai vu se battre devant moi quand il défendait son 10e place à un moment, a continué Max Verstappen. Arriver comme ça et réussir cette performance n'est pas du tout facile. De ce que j'ai vu, il a fait un super boulot, aussi en termes de défense. Il est simplement resté calme, il n'a commis aucune erreur et je suis content pour lui qu'il marque des points. C'est impressionnant, bien sûr, pour une première course."

Et d'ajouter que cette présence doublée des Oranje au plus haut niveau ne pouvais que le réjouir. "C'est un peu inattendu, n'est-ce pas ? Nous avons parlé hier soir. Je le connais très bien. C'est un super ami."

"Un travail tellement professionnel"

La performance de Nyck de Vries est d'autant plus remarquable qu'il a débuté le week-end chez... Aston Martin, placé par son mentor Toto Wolff, qui l'avait déjà fait rouler en essais libres 1 dans la Williams à Montmelo et dans la Mercedes au Castellet. Naturellement, le patron de Mercedes F1 ne l'a pas tari d'éloges. "Il a fait le maximum absolu aujourd'hui. Il a sauté dans la voiture en essais libres 3 et il marque deux points. Il a montré exactement de quoi il est capable", a-t-il dit.

Le natif de Sneek a fait preuve d'un rare sens de l'adaptation pour passer d'un jour à l'autre de l'Aston Martin à la Williams, même si les procédures sur les deux bolides avaient beaucoup de choses en commun de par leur moteur Mercedes.

"C'est arrivé de nulle part pour lui et il a fait un travail tellement professionnel, tellement fantastique !, a réagi son directeur, Jost Capito. C'est extrêmement difficile de changer d'orientation."

Sur la liste de Williams 2023

Heureux de ces deux points tombés dans l'escarcelle de l'écurie - le meilleur résultat 2022 égalé d'Alex Albon à Miami - Jost Capito est maintenant prêt à faire du Néerlandais son titulaire à plein temps l'an prochain. "Il est toujours sur la liste, mais il a aussi d'autres engagements (ndlr : en Formule E). Ça dépend vraiment de lui. Il a montré ce qu'il sait faire en F1 et il ne m'a pas surpris."

Lorsque Jost Capito mentionne que Nyck de Vries est "toujours sur la liste" (pour remplacer Latifi), il faut préciser que c'est surtout par le fait de Toto Wolff, qui avait cherché à placer son poulain à Grove l'an dernier, sans succès. En compétition avec Red Bull, le boss de Mercedes avait été doublé par l'offre faite par Helmut Marko pour Alex Albon.

A l'origine membre de la filière McLaren, Nyck de Vries n'avait jamais eu la chance qu'il méritait à Woking. Barré par Stoffel Vandoorne puis Lando Norris pour un poste de titulaire, il avait été libéré par Zak Brown, non sans amertume. Heureusement, Toto Wolff veillait.

