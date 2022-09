Max Verstappen a passé une bonne journée, vendredi à Monza. Sa pénalité de cinq places pour l'installation d'un cinquième V6 cette saison, sur une recommandation de Honda, ne lui fait ni chaud ni froid. Il s'est mis au travail dans le but d'effacer très vite ce handicap, dimanche. Avec un run de 458 mètres de long entre le haut de la grille et le premier virage, le phénomène d'aspiration et des zones DRS ultra puissantes, il ne se fait pas de soucis.

Ad

Ferrari et le fiasco de ses voitures commémoratives

Grand Prix d'Italie Libres 2 : Verstappen s'intercale entre les Ferrari IL Y A 2 HEURES

Cinquième des essais libres 1 et deuxième des essais libres 2, à respectivement à 0"430 et 0"143 de la Ferrari auteure du meilleur temps, il a bien progressé.

"Je pense que la voiture était plutôt bonne aujourd'hui, nous avons essayé différentes choses, a-t-il raconté. Certaines choses ont fonctionné et d'autres non, si vous regardez les longs runs, nous avons l'air bien et bien sûr c'est le plus important pour la course. Nous avons fait plus de runs longs en sachant que nous avons la pénalité de cinq places sur la grille dimanche, et tout semblait plutôt bien fonctionner. Il y a encore quelques choses que nous pouvons faire mieux, mais je pense que nous devrions avoir une bonne chance (de gagner). Les Ferrari ont l'air bien, je ne suis pas inquiet pour elles mais nous avons encore des choses à finaliser."

"Nous ne roulions pas avec le même mode moteur"

Les F1 75 ont filé à toute allure, effectivement, avec des moteurs peut-être déjà en configuration pour la qualification. La Scuderia a des programmes de tests souvent agressifs le vendredi, et chez RBR, on n'hésite pas à le dire. "Si on regarde les vitesses de pointe, nous ne roulions pas avec le même mode moteur, a signalé le conseiller spécial, Helmut Marko, à Motorsport-Magazin.com. Qui plus est, nos relais étaient très convaincants, le 'tendre' comme le 'medium' fonctionnent très bien. Nous sommes satisfaits."

Et de revenir sur le surprenant changement de moteur opéré sur la RB 18 n°1. Helmut Marko, qui avait indiqué à Spa que le Néerlandais n'aurait pas besoin d'un autre V6 pour finir la saison, a simplement justifié le choix de Monza, et on repassera pour savoir pourquoi RBR a changé d'avis.

"On n'en change certainement pas à Suzuka ou à Austin, a-t-il dit. Avant de laisser son auditoire sur une boutade : "Pour les journalistes, c'est plus excitant si nous ne partons pas tout devant."

Verstappen laisse le nouveau plancher à Pérez

Sixième à 0"730 lors des essais libres 2, Sergio Pérez ne s'est pas déclaré inquiet par l'écart. "Nous avons joué avec les réglages, exploré différentes directions, dans l'ensemble nous avons de très bonnes informations pour la suite, a-t-il résumé. Nous avons également utilisé différents niveaux d'appui. Nous avons réussi à terminer un programme très solide et nous sommes assez similaires à la voiture de Max, il y a juste quelques différences."

Ces différences dont "Checo" parle se situent au niveau du plancher. RBR en a développé un, avec lequel il roule seul car Max Verstappen n'en veut pas. Les 0"6 manquant se trouvent-ils là ? "Non, loin de là, selon Christian Horner."Nous prévoyons moins de 0"1 de différence", a expliqué le directeur d'équipe à Sky Sports. Et d'ajouter que le champion du monde s'en passe et trouve son compte ailleurs. "Ce qu'il perd sur le plancher, il le gagne sur d'autres éléments. Ça s'équilibre", a-t-il dit.