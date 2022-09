Grand Prix d'Italie

La note : 2/5

On a essayé d'y croire. Charles Leclerc (Ferrari) a vite paru en sursis face à Max Verstappen (Red Bull) et s'est incliné par le jeu des arrêts au stand. On ne se plaindra pas pour une fois des effets outranciers du DRS. Il y a eu quelques dépassements sans ça mais les six derniers tours de non-course ont tout emporté.

Le vainqueur : Max Verstappen (Red Bull)

On le voyait prendre la tête au bout de deux tours mais ça a pris plus de temps que prévu, en raison des effets limités du DRS à Monza. Heureusement, finalement. Plus rapide en "tendre" usés à la fin de son premier relais que Leclerc en "medium" neuf, il a encore donné une leçon de tenue des pneumatiques à son rival. "On était mieux avec tous les mélanges de pneumatiques", a-t-il résumé.

Premier podium et première victoire à Monza, premier "5 à la suite", 31e succès en carrière" et 126 points d'avance sur Charles Leclerc au championnat. Il peut tout plier à Singapour.

Le battu : Charles Leclerc (Ferrari)

Il n'était pas passé aussi près du succès depuis sa victoire en Autriche, le 10 juillet dernier. Il n'a rien à se reprocher, et tout a été parfait chez les Rouges, qui lui fait pour lui leur meilleur pit stop de l'année en 2"21, le meilleur de la pitlane même, hors Red Bull.

Malheureusement, il n'a pas eu le coup de pouce espéré : lorsqu'il s'est arrêté au 12e tour, le régime de voiture de sécurité virtuelle a cessé lorsqu'il était dans la pitlane. Un arrêt gratuit l'aurait-il propulsé vers la victoire ? Non, car il avait 41 tours à assurer en "medium".

Le batailleur : Pierre Gasly (AlphaTauri)

Coincé derrière Daniel Ricciardo dès le 2e tour, le Français a attendu l'abandon de l'Australien pour passer, au 46e passage ! Une vraie libération qui valait quatre points, son plus gros total depuis son top 5 à Bakou, en juin.

"Je vais en faire des cauchemars de cet aileron arrière, a-t-il dit sur Canal+. Ça a été une course contre moi-même parce que j'ai tout essayé, essayé de mettre le plus de pression possible mais il n'a pas fait une erreur. On était trop lent dans la parabolique, du coup je n'étais jamais assez proche pour tenter quelque chose. Je crois que j'ai essayé deux fois au premier virage. Dès que j'ai la moindre opportunité j'ai toute tenté, malheureusement ce n'est pas passé. Je devenais fou dans la voiture. Au final, on fait une très bonne course, on finit derrière les trois tops teams et la McLaren Norris. Au vu de nos récentes performances en ce moment, c'est le mieux qu'on pouvait espérer."

Le dépassement : Le deux en un de Lewis Hamilton (Mercedes)

Le bonus : Nyck de Vries (Williams)

Un Néerlandais élu "pilote du jour", c'est assez commun en 2022. Néanmoins, recevoir cette distinction quand on part 8e et arrive 9e a quelque chose d'anachronique. A moins de parler du débutant que Toto Wolff pousse dans toutes les voitures à moteur Mercedes (ou presque) cette année.

Le champion du monde de Formule E 2021 a commencé son week-end dans une Aston Martin et l'a fini dans la Williams, qu'il connaissait bien pour l'avoir pratiqué en Espagne. Au-delà du plaisir qu'on l'a vu à démontrer que Nicholas Latifi n'avait pas grand-chose à faire en Formule 1, il a crevé l'écran et on n'a qu'une envie : le voir dans un baquet de course à plein temps en 2023.

Le malus : Fernando Alonso (Alpine)

Fin d'une série de dix arrivées dans les points pour l'Espagnol, sur problème de pression d'eau. Esteban Ocon à la porte des points, Alpine ne cède que 6 unités McLaren mais garde 18 points d'avance sur Woking.

La question : fallait-il finir sous régime de neutralisation ?

La direction de course a suivi les procédures, longues et compliquées, pour s'occuper de la McLaren mal garée de Daniel Ricciardo. La voiture de sécurité s'est mal positionnée à son entrée en piste, et sans ça le peloton aurait peut-être été en ordre, et débarrassé de ses retardataires intercalés, lorsque la piste a enfin été déclaré "libre", au 52e tour. Mais la direction de course a respecté le règlement à la lettre en maintenant la neutralisation jusqu'au bout.

Le chiffre : 7

Max Verstappen était P7 au départ, et il a gagné de 7 positions de grille différentes cette saison.

La déclaration : Otmar Szafnauer (directeur d'équipe Alpine)

"C'est dommage que la course ne se soit pas terminée sous drapeau vert. Je suis sûr qu'il est possible de trouver de meilleures façons d'améliorer le spectacle quand ce genre de scénarios se présentent."

