Et dire que tout avait bien commencé... Après une première partie de saison réussie, la Scuderia Ferrari, qui a cru, à un moment, à une possible victoire du titre mondial, semble rendre les armes depuis le Grand Prix de France. Plus aucune victoire, encore mois de performance, la Rossa est en crise, sans compter les stratégies désastreuses. Pas de quoi faire rêver les tifosi, attendus - comme toujours - en nombre à Monza dimanche.

Ad

Nous devons être déterminés

Grand Prix d'Italie Un hommage à Modène et Enzo Ferrari : La F1-75 en rouge et jaune à Monza IL Y A 18 HEURES

Interrogé au sujet de cette mauvaise passe ce jeudi, Charles Leclerc s'est longuement confié à La Gazzetta dello Sport. "Je pense que Red Bull a élevé le niveau de ses prestations, a confié le Monégasque. Mais nous nous sommes toujours battus pour la victoire. Il n'y a que les dernières courses qui ont été difficiles." Alors, à quoi s'attendre en vue de dimanche ?

Verstappen implacable : c'est le "Schumacher 2.0"

"Le week-end s'annonce difficile, a-t-il avoué. Mais cela ne veut pas dire que c'est impossible. Nous devons être déterminés et essayer de gagner même si c'est une piste rapide qui ne va pas nous favoriser. Si nous sommes parfaits, nous pouvons gagner." Pour conclure, le pilote de la Scuderia rappelle que cette saison "reste un pas en avant" pour toute son équipe. "Mais il faut en faire un autre, prévient-il. Je veux gagner plusieurs Championnats du monde avec Ferrari. Je vais tout faire pour que cela devienne réalité." Mais pour l'instant, difficile de passer outre le stade du rêve.

Grand Prix d'Italie Encore une tuile pour Ferrari : L'un de ses camions tombe en panne sur la route de Monza HIER À 14:46