Max Verstappen (Red Bull) a tous les arguments pour briller à Monza. Samedi, le confortable leader du championnat a établi le meilleur tour des EL3, en 1"22"252, à dix minutes de la fermeture de la piste, en montrant que sa RB18 se bonifiait au fil de cette saison où l'écurie autrichienne étouffe ses rivales en rythme de développement technique.

Ad

Non seulement la machine de Milton Keynes a gardé ses qualités de rapidité en ligne droite, mais elle embarque un aileron arrière, si imposant qu'on ne le croirait pas configuré pour le "temple de la vitesse", qui lui donne un avantage également décisif dans les virages.

Grand Prix d'Italie Surprise : Albon laisse sa place à De Vries IL Y A 2 HEURES

Au bout du compte, il a relégué le Monégasque à 0"347, en lui prenant environ 0"1 dans le secteur 1, 0"2 dans le 2 et 0"1 dans le 3.

Comment expliquer un tel écart ? Ferrari, qui avait dominé la journée de vendredi mais quand même bien noté la progression du Batave, a semble-t-il retrouvé sa place. Vendredi, Helmut Marko, le conseiller spécial de RBR, avait déclaré que les voitures rouges ne roulaient certainement pas avec le même mode moteur que les bleues marines. Ce qui s'est passé samedi lui donne raison.

On le sait depuis vendredi, le champion du monde ne courra pas pour obtenir la pole position car l'utilisation d'un cinquième V6 (sur trois autorisés) cette saison va lui faire perdre cinq places sur la grille. Charles Leclerc a donc le champ libre pour récupérer ce bien. Il sera même le seul en lice si aucun pilote ne réagit d'ici 15h, le début de la Q1. Derrière le champion du monde en titre et le pilote de la Principauté, c'est en effet la débandade. Sergio Pérez, qui n'arrive toujours pas à exploiter le formidable potentiel de la création d'Adrian Newey, n'a pu s'approcher à moins de 0"596. Et Carlos Sainz, condamné à partir du fond de la grille, a saturé à 0"645 de la RB18 n°1. Et faut-il compter sur les suivants pour entretenir le suspense ? Fernando Alonso (Alpine), Lando Norris (McLaren) et George Russell (Mercedes) sont à plus d'une seconde…

Plus d'infos à suivre...

Saison 2021 Hamilton enfin confirmé, voici la grille de départ complète en 2021 08/02/2021 À 13:42