Max Verstappen (Red Bull) a gagné dix fois déjà cette année, en partant de six places différentes. Il est parti du 14e emplacement de la grille en Hongrie et du 10e en Belgique, pour le même résultat, et il l'emportera peut-être dimanche en s'élançant de la sixième position. Mais pas au-dessus car il a écopé d'une pénalité de cinq places sur la grille du Grand Prix d'Italie suite à l'installation de son cinquième V6 de la saison vendredi, pour les premiers essais.

Ad

En Belgique, le HRC (il ne faut pas dire Honda), avait placé un quatrième groupe propulseur complet dans la RB18 n°1, et déclenché une rétrogradation en fond de grille ; toute relative car, au milieu d'une salve de pénalités "moteur" dans le peloton, le Batave était finalement parti de la 14e place le dimanche. Helmut Marko, conseiller spécial de Red Bull Racing, avait précisé qu'il n'y aurait probablement plus de changement de moteur d'ici la fin de la saison. Avec ses unités de puissance n°3 et n°4, Max Verstappen avait largement de quoi finir la saison à 22 épreuves.

Grand Prix d'Italie Libres 1 : Leclerc et Sainz font plaisir aux tifosi IL Y A 37 MINUTES

La surprise est donc totale de la voir équipé d'un nouveau V6, qui n'occasionne pas 10 places de pénalité, comme c'est le cas pour le premier dépassement du quota (3 V6 dans l'année), mais 5 pour les suivantes. On peut en conclure deux choses : Verstappen ne juge pas ce handicap dissuasif pour gagner à Monza, circuit où il est le plus facile de doubler, et Red Bull veut vraiment assurer le coup en termes de fiabilité.

RBR a aussi décidé de monter un quatrième V6 pour Sergio Pérez, ce qui vaudra au Mexicain une perte de 10 places. Mais les pilotes de la firme autrichienne ne sont pas les seuls concernés. Mercedes avait révélé le rejet de Lewis Hamilton en fond de grille, et Ferrari a assumé la même sanction pour Carlos Sainz vendredi. Par ailleurs, la FIA avait indiqué à Zandvoort que Yuki Tsunoda (AlphaTauri) avait reçu sa cinquième réprimande de la saison, synonyme de rétrogradation de dix positions.

Grand Prix d'Italie Verstappen, un avenir chez Ferrari ? "Ne jamais dire jamais, mais..." IL Y A 7 HEURES