Grand Prix d'Italie

Rosse cette saison. Max Verstappen est arrivé tout sourire en Italie. Il faut dire que le pilote néerlandais a de quoi. Avec 109 points d'avance sur Charles Leclerc (Scuderia Ferrari), le pilote néerlandais entrevoit, au loin, sa deuxième couronne mondiale. Et ce n'est certainement pas la traditionnelle marée rouge des tifosi qui va l'effrayer ce week-end à Monza, où le tracé devrait d'ailleurs lui être favorable. Interrogé par le Corriere della Sera ce vendredi, le champion du monde en titre a toutefois tenu à saluer les progrès descette saison.

Nous verrons ce qu'il se passe après 2028

"Il ne faut pas oublier d'où ils viennent, a-t-il expliqué au quotidien italien. Ils ont perdu beaucoup de points à cause de leurs erreurs, mais n'oublions pas les efforts effectués pour revenir batailler au sommet. La progression effectuée depuis 2020 et 2021 est impressionnante." S'il assure qu'il ne pense pas au record de victoires sur une saison de Schumacher et Vettel (13 victoires), Verstappen n'exclut pas totalement une arrivée chez Ferrari dans le futur.

"Ne jamais dire jamais, a prévenu le Néerlandais. Mais j'ai un contrat avec Red Bull jusqu'en 2028. Je suis très bien ici, nous verrons ce qu'il se passe après 2028. Peut-être que je serais déjà à la retraite." D'ici là, il compte être "toujours devant", et "qu'importe qui il bat". "J'ai une très bonne relation avec les deux pilotes de la Scuderia, conclut-il, nous avons beaucoup de duels au compteur avec Charles (...) Si je suis moins agressif que dans le passé ? Cela dépend de beaucoup de choses : des nouvelles monoplaces, des règles qui ont changé les courses. L'an dernier, la qualification comptait beaucoup plus. Maintenant, c'est plus simple de dépasser. Et remonter."

