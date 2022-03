Grand Prix de Bahreïn

Ils attendent ça depuis longtemps. Trop longtemps, probablement. Après une saison morose et sans la moindre victoire, les tifosi de la Scuderia Ferrari espèrent pouvoir tourner la page définitivement avec cette saison 2022, qui débute ce dimanche sur le circuit international de Sakhir. Si le peuple rouge s'est (re)mis soudainement à rêver, c'est notamment grâce à des essais hivernaux plus que prometteurs, même si l'habitude, désormais, pousse les plus optimistes à la plus grande prudence.

De leur côté, Charles Leclerc et Carlos Sainz, eux, sont plus confiants que jamais à l'aube du premier Grand Prix de la saison. "Oui, on vise la victoire dimanche", ont-ils même confirmé jeudi au micro de Sky Italia. "Si je signe pour une deuxième place ? Non, a lâché le Monégasque. Il y a de l'optimisme car nous avons travaillé pour être de nouveau devant, et se battre pour la victoire (...) Avec ces nouvelles voitures, le pilote peut faire la différence en début de saison, surtout s'il s'adapte rapidement. Ensuite, tout pourrait s'équilibrer."

Ferrari sera plus compétitive que les dernières saisons

Pour Leclerc, l'objectif de la Scuderia est de "remporter au moins cinq courses" cette saison. "La Ferrari sera plus compétitive que les dernières saisons (...) Nous sommes tous très motivés", a-t-il ajouté. Et si la bataille venait à être entre les deux pilotes Ferrari ? "Là, cela change les choses car tu tois te battre avec ton coéquipier et tu sais que tu ne dois pas faire de bêtises, a repondu Sainz. Tu dois y penser quand ce moment arrive, mais nous n'avons jamais eu de problèmes entre nous et cela continuera."

Alors, l'un des deux peut-il viser le titre de champion du monde ? "Nous devons toujours nous battre pour la victoire, a assuré l'Espagnol. Nous ne savons pas encore à quel niveau nous sommes, mais l'objectif sera de gagner." Et si, cette fois, c'était vraiment la bonne pour la Scuderia ? Premiers éléménts de réponse ce week-end au Bahreïn.

