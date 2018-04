Fernando Alonso (McLaren) : "Il est temps pour McLaren de retrouver le sommet"

Fernando Alonso affirme que la MCL33 renferme suffisamment de potentiel pour permettre à McLaren de renouer avec les "premières places" en Formule 1 plus tard dans la saison. A Melbourne, Alonso avait rallié l’arrivée en cinquième position, à près d’une demi-minute du vainqueur Sebastian Vettel (Ferrari).



"Melbourne nous a permis de voir le potentiel de notre monoplace, et nous avons désormais la conviction que nous avons une bonne voiture", déclare Alonso. "A présent, il est temps pour McLaren de retrouver les premières places, et pour y arriver il faut rivaliser avec les meilleures équipes de la planète que sont Red Bull, Ferrari et Mercedes. Et pour évoluer à ce niveau-là de performance, nous devons être meilleurs qu’eux dans la course au développement, et nous devons combler notre retard le plus vite possible."

"Nous arriverons à réduire l’écart par le biais de nouveautés et d’idées intelligentes, et je suis sûr que nous en introduirons très prochainement", a-t-il conclu.



McLaren court après un 183ème succès en Formule 1 depuis 2013. Son dernier titre pilotes remonte à 2008 avec Lewis Hamilton alors que son dernier titre des constructeurs date du siècle dernier (1998).



