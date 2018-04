Libres 2 : Un meilleur temps et un incident pour Kimi Räikkönen (Ferrari)

Grand déçu de la stratégie de Ferrari au Grand Prix d'Australie - et c'est peu dire -, Kimi Räikkönen est reparti au combat, vendredi à Manama. Sur ce circuit où il a signé huit podiums, le temps est peut-être venu pour lui d'y triompher. En tous les cas, il a bien entamé son programme de réglages et de tests en fixant le meilleur chrono de la journée en 1'29"817, en pneus "super tendre", 0"011 devant son coéquipier Sebastian Vettel.

Une journée excellente pour lui, qui aurait été parfaite s'il n'avait dû garer sa rossa en fin de session à cause d'un pit stop raté. "On a eu un problème à la roue avant. J'ai senti immédiatement des vibrations au virage n°2", a raconté le champion du monde 2007. Les commissaires de la Fédération internationale de l'automobile ont ouvert une enquête en la Scuderia devrait logiquement écopé d'une amende.

Gasly huitième

Les SF71H étaient dans une classe à part et on peut s'étonner des troisième et quatrième positions des Mercedes, à 0"563 pour Valtteri Bottas, et à 0"655 pour Lewis Hamilton, il est vrai gêné par Kevin Magnussen (Haas).

Comme les Ferrari et les Mercedes, les Red Bull se sont rangées deux par deux, Max Verstappen devant Daniel Ricciardo, devant la Renault de Nico Hülkenberg.

Mais ce que l'on peut remarquer, c'est la septième place de Pierre Gasly (Toro Rosso), à 1"465, devant les McLaren de Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne, qui referment le Top 10.