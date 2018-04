Sergio Pérez (Force India) : "Impératif de marquer des points ce week-end"

Sergio Pérez estime qu’il est "impératif" que Force India ouvre son compteur de points ce week-end à Bahreïn après avoir été incapable de jouer le top 10 à la régulière à Melbourne il y a dix jours.



Le circuit de Sakhir a traditionnellement bien convenu à Force India. L’équipe indienne était parvenue à placer ses deux pilotes dans les points l’an dernier, repartant de Bahreïn avec un total de sept points.



"Courir à Bahreïn est bien sympa, déclare Checo. Il s’agit en réalité de l’un de mes circuits favoris de la saison et il m’a souvent bien réussi. J’y ai obtenu mon premier podium avec Force India [en 2014], donc j’en garde de très bons souvenirs. Nous nous devons de marquer des points ce week-end,insiste le Mexicain.Melbourne a montré à quel point les écarts étaient très serrés entre toutes les équipes évoluant dans le milieu de peloton. Il est donc impératif que nous ayons un week-end propre à l’abri des ennuis et que nous maximisions chacune des séances."

"La course au développement sera très intense cette année, mais je sais que nous avons de bonnes choses dans les tuyaux. Nous devons faire ce que nous avons fait ces quelques dernières années en améliorant la voiture lors de chaque week-end de course. Nous avons déjà effectué un pas en avant à Melbourne comparé aux essais hivernaux, donc nous devons continuer en ce sens."



