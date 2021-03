La fin d'une ère en Formule 1 ? On ne parle pas de la possible retraite de Lewis Hamilton à l'issue de cette saison, mais de la passation de pouvoir qui pourrait s'opérer à l'avant du peloton après sept années de domination sans partage de Mercedes. Pour la première fois depuis 2014, la firme à l'Etoile a perdu la bataille de la première pole position de la saison, samedi à Sakhir. Un coup de tonnerre que l'on subodorait depuis les tests de préparation au 72e Championnat du monde, qui s'étaient tenus il y a deux semaines. Et que Lewis Hamilton a failli cacher par un exploit personnel sur le circuit du Grand Prix de Bahreïn.

La W12 est mal née, elle souffre d'un déficit d'appui à l'arrière lié à des restrictions aérodynamiques. L'équipe pourrait le corriger en braquant l'aileron arrière mais cela aurait pour conséquence de brider sa vitesse de pointe. Pour l'heure, Lewis Hamilton s'accommode difficilement d'un train arrière instable, et Valtteri Bottas carrément pas du tout. L'équipe allemande en est consciente depuis deux semaines, et elle a entrepris d'apporter des modifications au plancher de sa monoplace dès la prochaine étape du champion du monde, à Imola.

Le travail de aérodynamicienne déterminant

En attendant, les pilotes encaissent les coups de boutoir du Néerlandais. Lewis Hamilton a été battu de 0"388 pour la pole position dans le dernier tour de la Q3, après s'être approché à 0"023 de RB16B n°33. Quant à Valtteri Bottas, il n'a jamais fait illusion de tout le week-end et sa troisième place est assez flatteuse, à 0"589. Car la course sera une autre histoire.

"Bravo à Max", a lancé le Britannique, qui a checké Verstappen dès sa sortie de voiture, dans le parc fermé. "Il a fait un sacré bon boulot, il a été si rapide dans ce dernier tour ! J'ai donné absolument tout ce que je pouvais, malheureusement ça n'a pas suffi. Il y a toujours plus à faire mais je pense avoir tiré la quintessence de la voiture."

"Je pense que nous avons fait un bon boulot entre les tests et notre arrivée ici (pour le Grand Prix), a-t-il ajouté au micro de David Coulthard, qui a conduit l'interview à chaud. Les gars à l'usine ont fait un boulot sensationnel. Et notre aérodynamicienne, qui nous a accompagnés, a donné de super informations pour venir ici afin de progresser et mettre la voiture où il faut pour être plus près des Red Bull."

"De loin moins facile de travailler qu'avec la W11"

Puis, l'Anglais de 36 ans est allé un plus dans les détails devant la caméra de Ziggo Sport, le media néerlandais très lié à Max Verstappen. "Presque quatre dixièmes en qualification, c'est assez époustouflant, a-t-il avoué. J'étais content de mes tours et nous avons bien travaillé en récupérant du temps perdu après les tests. En Q2, je me suis dit 'Whaou, nous sommes près ! Peut-être plus près que nous pensions. Et puis, il a sorti un tour et j'ai pensé 'Bon, d'accord'."

Il lui reste quand même une carte à abattre en course. Mais la tendance est lourde et il doute pouvoir l'inverser. "Non, je ne pense pas, a-t-il assuré. Ils étaient plus rapides sur long run (vendredi), spécialement au début, alors que plus tard c'était un peu plus serré. Dimanche, ils auront au moins un à deux dixièmes d'avantage, peut-être même plus. Mais je vais tout faire pour rendre cette course aussi excitante que possible."

"Ce n'est pas un secret que nous avons galéré avec la W12 sur ce circuit, a rappelé Andrew Shovlin, l'ingénieur en chef de Mercedes. C'est de loin moins facile de travailler qu'avec la W11 mais à Brackley et Brixworth nous avons tous bossé dur depuis les tests. Nous avons beaucoup appris de la W12 pour lui trouver un équilibre plus prévisible, même si nous manquons de performance globale."

