L'impatient qu'il a toujours été ne pouvait rater l'opportunité de marquer son territoire et asséner un premier coup au Mercedes. Impressionnant lors des tests de présaison, les 12, 13 et 14 mars à Sakhir, Max Verstappen (Red Bull) a dominé les premiers essais de la nouvelle saison vendredi sur le circuit du Grand Prix de Bahreïn. En sortant de sa boîte dans les cinq dernières minutes pour remettre la plus rapide des W12 derrière lui. Pointé en haut des moniteurs de chronométrage lors de son premier run en Pirelli "tendre"", le Néerlandais a frappé une deuxième fois juste avant la fin de la séance, désormais réduite de 90 à 60 minutes, en tournant en 1'31"394.

Grand Prix de Bahreïn Hamilton, le défi d'un 8e titre et l'hypothèse de sa dernière saison IL Y A 14 HEURES

"Red Bull a peut-être mieux interprété le règlement cette année"

