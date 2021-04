Formule 1

Mercedes coincé, Red Bull bientôt au pouvoir ? "Le moteur Honda a tout changé"

FOUS DU VOLANT - Max Vertsappen et Red Bull l'ont montré lors du 1er GP : ils sont cette saison un sérieux candidat au titre. De là à faire du Néerlandais le favori, et d'Hamilton le challenger ? Plus que probable pour nos experts, avec l'aéro particulièrement réussi de la Red Bull, qui a parfaitement su s'adapter à la nouvelle réglementation technique de cette saison, contrairement à Mercedes.

00:09:51, il y a 6 heures