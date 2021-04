Formule 1

"Vettel ne sait plus où il habite, sa saison est déjà fichue"

FOUS DU VOLANT - Plusieurs pilotes renommés faisaient leurs débuts sous leurs nouvelles couleurs au GP de Bahreïn. Si Ricciardo (McLaren) et Perez (Red Bull) ont signé une première course contrastée, mais encourageante, ce n’est pas le cas de Vettel. Largué, submergé, le quadruple champion du monde n’est plus que l’ombre de lui-même, et ça n’est pas près de s’améliorer d'après nos fous du volant.

00:12:30, il y a 15 heures