On peut le voir comme un signe d'une difficulté inhabituelle pour Mercedes. Pour la première fois depuis 2013, soir l'année précédant sa domination sur le monde de la Formule 1, l'écurie allemande n'a pas placé l'un de ses voitures en tête d'une des deux séances du premier vendredi de Grand Prix de la saison.

A Sakhir, site du Grand Prix de Bahreïn, Max Verstappen (Red Bull) s'est arrogé le meilleur temps des deux séances d'entraînement sans que l'équipe allemande ne puisse y faire quoi que ce soit. En se contentant d'accessits, respectivement P4 et P3 pour Lewis Hamilton, P2 et P5 pour Valtteri Bottas. Cela en toute logique suite à des tests de présaison lors desquels Lewis Hamilton y avait arraché le cinquième temps, en dopant son chrono avec des Pirelli C5, un cran plus tendre que le plus tendre de la gamme apportée par le manufacturier italien à Sakhir (C2, C3 et C4).

Vendredi soir dans le paddock émirati, le patron, les pilotes et l'ingénieur en chef de l'écurie ont dressé le même constat que lors de ces essais préparatoires. La W12 a mal digéré la baisse de 10% des appuis à l'arrière des monoplaces décidée par la FIA à travers une coupe dans le plancher. Pour équilibrer sa machine, l'équipe de Brackey a fait comme tout le monde, elle a enlevé de l'appui à l'avant, ce qui a rendu son équilibre beaucoup plus précaire. Et pour couronner le tout, les Pirelli plus résistants et plus rigides ont accentué le phénomène.

"La performance que nous avons perdue sur les pneus cette année n'aide pas"

"C'est mieux ce n'est mais pas encore parfait, a commenté Lewis Hamilton, en référence à la situation des tests effectués il y a deux semaines. Nous avons une montagne à gravir mais nous restons positifs. Nous pensions que Red Bull serait rapide à ce point, nous savons donc qu'ils sont devant pour le moment. Ils ont l'air super chez McLaren, c'est bon de les voir franchir un palier. Ça sera intéressant de les voir sur les longs runs."

"La stabilité est essentielle pour une voiture ainsi que faire durer les pneus. Ça va être la clé dans ce climat, avec le vent", a-t-il prévenu. Malheureusement, les rafales de vent attendues samedi, qui pourraient amener du sable sur la piste comme lors des tests, ne devraient pas arranger les choses. "Ce n'est pas génial pour nous !, a estimé le septuple champion du monde à ce propos. L'arrière est instable mais je suis sûr que tout le monde sera logé à la même enseigne, plus ou moins. Pour expliquer aux gens qui essaient de comprendre chez eux, quand on arrive sur un virage et que l'arrière remue, on essaie de trouver le point de bascule (aérodynamique). Il est d'ordinaire d'autant plus éloigné que les appuis sont élevés sur la voiture. Maintenant, il arrive plus vite que la normale. La performance que nous avons perdue sur les pneus cette année n'aide pas."

"La voiture était mieux que lors des tests, a noté Valtteri Bottas. Nous n'y sommes manifestement pas encore en matière d'équilibre, mais ce fut une journée sans histoire. En ce moment, je pense à tout ce travail que nous allons devoir faire si nous voulons nous battre pour la pole position. Concernant l'instabilité, l'arrière était spécialement le domaine à travailler après les tests, et en termes d'approche des réglages, les choses se sont améliorée : la voiture est meilleure."

"Le relais (de simulation de course) a été plutôt difficile pour nous : je n'ai pas vraiment pu faire un tour correct du début à la fin et la voiture était parfois inconduisible, a avoué le Finlandais, qui avait taxé l'arrière de la W12 de "vif et impitoyable". McLaren est rapide, comme la Red Bull ce qui était prévu. Nous avec eux, pas les plus rapides mais pas loin non plus."

"Les essais libres 1 n'étaient pas représentatifs car il faisait trop chaud mais nous avons fait des changements utiles depuis les tests : l'équilibre a progressé, a assuré Andrew Shovlin, l'ingénieur en chef. La deuxième séance a été plus fraîches et la piste ressemblait plus aux conditions de la qualification. Nous avons donc focalisé sur le tour unique puis les long runs. Il nous reste beaucoup de travail sur les longs runs. Nous avons besoin de plus de vitesse et d'une meilleure dégradation pour être compétitifs mais ces problèmes sont liés par une même cause."

"La nuit est tombée et les conditions ne sont pas allée dans notre sens, a expliqué Toto Wolff, le directeur d'équipe des septuples champions du monde à Sky Sports. C'est une vraie bagarre de chiens. Même sur les long runs, c'est très serré si bien que le moindre kilogramme supplémentaire d'essence embarqué peut faire une grosse différence. Nous ne savons donc pas vraiment. Nous sommes plus près que nous l'étions en tests de présaison, mais je ne sais pas où nous nous situons par rapport à Red Bull."

"Il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire avec les pneus, ça donc être du travail de réglages cette nuit. Vous avez vu que sur les longs runs nos rivaux n'ont pas perdu beaucoup en performance, donc pas tellement en dégradation", a ajouté le manager autrichien.

