Les menteurs ne sont jamais pris au sérieux. Même lorsqu'ils disent la vérité. Après avoir, chaque hiver depuis le début de l'ère hybride, tenté de rassurer une concurrence qu'elle laminait pourtant au premier rendez-vous de l'année, Mercedes touche maintenant les limites d'une stratégie du bluff éprouvée. Pas à l'aise avec le nouveau règlement, l'écurie championne du monde n'est plus prise au sérieux malgré des difficultés réelles. Et profondes.

Si je les écoute, ils ont une voiture merdique depuis 2016, a ironisé Verstappen auprès du média néerlandais De Telegraaf. Je m'attends à ce qu'ils soient compétitifs." En retrait lors des tests hivernaux, les Flèches d'Argent ont de nouveau laissé Ferrari et Max Verstappen (Red Bull) occuper le haut de la fiche des temps à l'issue de la première journée d'essais du Grand Prix de Bahreïn . Avant cela, pourtant, l'ensemble des pilotes avait balayé l'éventualité d'une vraie défaillance de la firme à l'étoile. ", a ironisé Verstappen auprès du média néerlandais."

Hamilton (vraiment) en difficulté

La semaine dernière, déjà à Bahreïn, Mercedes avait surpris son monde avec un concept aérodynamique tranchant radicalement avec les philosophies adoptées par les autres écuries. En piste, Lewis Hamilton et George Russell avaient réussi à établir d'excellents chronos dans certains mini-secteurs, semant encore un peu plus le doute autour du potentiel réel de la W13. "Ils ont fait quelques tours ici et là qui, mis bout à bout, étaient bons, avait souligné Charles Leclerc. Honnêtement, je pense qu'ils ont caché leur jeu."

À entendre Lewis Hamilton et à voir le comportement de sa monoplace ce vendredi, difficile pourtant d'imaginer Mercedes simuler ses problèmes. Le septuple champion du monde n'avait ni le souffle ni le ton des bons jours lors de ses échanges avec son ingénieur Peter Bonnington. Outre un problème de freins à l'avant - qui pourrait n'être lié qu'aux réglages - Mercedes souffre toujours de survirage et d'un phénomène de marsouinage extrêmement marqué.

Et si, cette fois, la marge de manoeuvre était réduite ?

Sur ce point, tous les pilotes - y compris Verstappen ! - qui ont eu l'occasion de suivre la W13 s'accordent pour dire qu'elle semble secouer beaucoup plus que les autres monoplaces. Et George Russell a d'ores et déjà fait savoir que le correctif pourrait ne pas être apporté avant les cinq prochains mois . Là aussi, libre à chacun de le croire. Mercedes, qui a testé deux concepts aérodynamiques très différents en pré-saison, a d'ores et déjà démontré à maintes reprises qu'elle dispose des ressources pour rebondir.

Ce fut notamment le cas en fin de saison dernière, lorsqu'elle avait été intégré un nouveau moteur, beaucoup plus puissant, dans la monoplace de Lewis Hamilton pour lui permettre de se relancer dans la course au titre. Reste à savoir si les nouveaux plafonds budgétaires, plus bas que jamais et conjugués à une inflation affectant très largement les activités des écuries, constitueront un frein au retour au premier plan des Flèches d'Argent. En attendant, il faudra encore analyser les déclarations du clan Mercedes.

