Lewis Hamilton sait trop bien ce qu'est ce sentiment déception, d'anéantissement après avoir cru à la récompense ultime. Son parcours a même commencé par là. Jeune et insouciant en 2007, il était passé à trois mètres de la consécration lors de sa première saison en Formule 1. Trois mètres, la largeur du bac à graviers chinois qui l'avait happé dans la pit lane du circuit de Shanghai, où il était entré trop vite, avec des pneus trop lisses sur un sol gras ; une grossière erreur de débutant en somme, dont il avait assumé l'entière responsabilité rétrospectivement.

"Quand je suis sorti de la voiture j'avais les boules, pour moi et pour l'équipe. Je n'ai pas commis d'erreur de toute l'année et là, voilà...", avait-il lâché. "Il est venu s'excuser auprès de l'équipe et s'est même installé quelques minutes à la murette avec nous, ce qui est plutôt courageux de sa part", avait souligné Martin Whitmarsh, le directeur général de McLaren.

Il n'était sûrement pas facile de se remettre d'un tel revers et pourtant : dès la saison suivante, le Britannique avait rebondi, servi par un final brésilien rocambolesque dont il était redevenu l'heureux protagoniste dans le dernier tour pluvieux.

Gagner sera le meilleur remède

Lewis Hamilton est donc prêt à recommencer, à renaître de ses cendres tel le Phénix. Sonné par le dénouement cruel du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, il s'est réfugié dans un silence pesant qu'il n'attendait que personne ne commente - mais comment pouvait-il en être autrement ? Ce mutisme, il l'a seulement rompu le 5 février, dans un post annonçant : "J'étais parti. Je suis de retour". Treize jours plus tard, c'était l'heure de la mise au point. "J'avais vraiment besoin de prendre du recul (…) Je n'ai jamais dit que j'allais m'arrêter", a-t-il assuré lors de la présentation de sa Mercedes de Grand Prix.

Et de la contre-attaque surtout, parce qu'il lui fallait purger ce qu'il lui reste d'amertume au sujet de ce système fédéral défaillant dans lequel il a "un peu perdu la foi". Il fallait que ça sorte et les commissaires "impartiaux" en ont pris pour leurs grades. Pas tous évidemment, mais certains coupables de copinage auxquels il a fixé la feuille de route pour le championnat 2022 : livrer des jugements objectifs et cohérents sur les incidents qui ne manqueront pas d'émailler les bagarres en piste. Il a payé pour voir et il ne lui reste que deux ans pour récupérer cette 8e couronne qui n'aurait jamais dû lui échapper.

Un règlement sur-mesure pour attaquer

Il y a deux rôles à part dans le sport : celui de vainqueur et celui de victime. Lewis Hamilton a tangué, pris l'ascenseur émotionnel et joue à présent sur du velours. Cet échec a suscité de l'empathie, il ne s'est pas plaint depuis le coup de théâtre du 12 décembre mais il ne veut pas qu'on l'oublie avant réparation. Qui ne sera que celle du temps mais de la justice qu'il a l'intention de se rendre lui-même au volant. Peu importe contre qui, car il l'a dit, "Max n'a rien à voir là-dedans." Son nouveau coéquipier George Russell chez Mercedes comme Charles Leclerc chez Ferrari lui conviendrait aussi parfaitement comme premier déçu de sa gloire ultime.

Lewis Hamilton ne fonctionne pas à la rancœur, ce serait mal le connaître. Son carburant, c'est sa passion pour le pilotage, cette curiosité qu'il a pour les évolutions techniques et l'admiration qu'il a pour les trouvailles des hommes et des femmes des usines "Châssis" de Brackey et "Moteur" de Brixworth. A 37 ans, nul doute que le reset total imposé au paddock par le retour aux monoplaces à effet de sol représente un challenge excitant pour lui. Si la première qualité qu'on lui reconnaît est bien celle d'être un irrépressible attaquant, alors les nouvelles facilités à suivre une autre monoplace dans le combat rapproché sont là pour flatter son ADN de pilote. Et l'immense chantier que représente les bolides de 2022 le champ d'action dont il rêvait pour faire parler sa sensibilité technique.

Une endurance saluée par Red Bull

Alors bien sûr, il va falloir tenir la cadence d'un calendrier usant à 23 dates, un record, qui oblige les équipes à faire tourner leurs effectifs et la FIA alterner ses directeurs de course. A 37 ans, il doit sentir arriver dans son esprit ce spectre du déclin contre lequel il ne va pas tarder à se battre. Sans s'alarmer pour autant. On peut lui faire confiance sur la qualité de sa préparation et il n'a pas eu d'alerte depuis le coup de chaud du podium hongrois qui a fait craindre les effets d'un Covid long chez lui. Dans sa dixième année de lutte pour le titre, il a tenu le rythme et Helmut Marko a rendu indirectement hommage à son endurance en déclarant que Max Verstappen, lessivé par son année, ne ferait pas de vieux os en Formule 1 s'il lui imposait une telle intensité tous les ans.

Lewis Hamilton vise un huitième titre pour les raisons que l'on sait mais il ne court pas plus après les records qu'avant. Les barrières statistiques qu'il fait régulièrement tomber continuent de l'étonner et c'est pour cela qu'il ne sera jamais blasé. La révolution technique de 2022 est là pour le mettre à l'abri de la routine et les Grands Prix qui vont s'égrainer pourraient vite lui offrir une place un peu plus à part dans l'histoire de la F1. Bahreïn pourrait ainsi ponctuer dès dimanche sa 16e saison-record avec au moins une victoire au compteur. De quoi lancer sa campagne de records visant ceux de Michael Schumacher, qu'il espère laisser dans ses rétroviseurs avec un huitième titre en fin de saison.

