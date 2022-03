A force, on en oublierait presque qu'elle n'est pas tout à fait l'écurie à battre. Red Bull a conquis le titre pilote - de loin le plus important - mais elle n'a toujours pas mis fin au règne de Mercedes dans la hiérarchie des constructeurs. Portée par le sacre de Max Verstappen, confortée dans ses choix tout au long d'un hiver sans remous, l'écurie autrichienne a pourtant atteint une forme de plénitude avant le premier Grand Prix de la saison, ce week-end, à Bahreïn.

C'est en cela que Red Bull a pris le dessus sur Mercedes : la sérénité a changé de camp. Aux doutes plus ou moins fondés qui ont un temps entouré l'avenir de Lewis Hamilton, la marque de boissons énergisantes a opposé le plus gros contrat de l'histoire de la Formule 1 , avec un bail de cinq saisons supplémentaires et un salaire estimé à 50 millions d'euros par an pour le champion du monde en titre. Les planètes se sont alignées lors du dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi en décembre dernier et elles n'ont plus vraiment bougé depuis.