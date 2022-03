Sebastian Vettel ne sera pas sur la grille de départ dimanche pour le GP de Bahreïn, première course de la saison 2022. Le quadruple champion du monde (2010, 2011, 2012 et 2013) a été testé positif au Covid-19 et placé à l'isolement, a annoncé son écurie Aston Martin. L'Allemand sera donc remplacé par son compatriote Nico Hülkenberg.

Depuis les essais de pré-saison la semaine dernière, également à Bahreïn, Sebastian Vettel est le deuxième pilote à être testé positif, après Daniel Ricciardo (McLaren), qui est guéri et pourra donc participer au GP.

Depuis le début de la pandémie en 2020, Sergio Pérez, Lance Stroll, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen et Nikita Mazepin, ainsi que des dirigeants d'écuries, ont été testés positifs et ont manqué des courses.

