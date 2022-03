La révolution des monoplaces à effet de sol de 2022 promettait d'apporter du changement dans la hiérarchie du peloton de Formule 1, et les premiers essais officiels en ont donné une première caution, vendredi. S'il faudra réellement attendre la qualification du Grand Prix de Bahreïn, et plus encore la course elle-même pour se faire une idée de ce qui a vraiment changé, les essais libres 1 de la manche d'ouverture du Championnat du monde ont déjà bousculé des habitudes. Red Bull et Mercedes avaient invariablement dominé les essais libres 1 l'an passé, et c'est l'AlphaTauri de Pierre Gasly qui a mis tout le monde d'accord, à Sakhir.

En 1'34"193, le Français a signé le tour le plus rapide à la 48e des 60 minutes de tests, devant les Ferrari de Charles Leclerc, à 0.364, et Carlos Sainz, à 0"418. "Quel beau tour ! Joli ! On a retrouvé notre mojo", s'est exclamé sur le coup Pierre Hamelin, ingénieur de piste du vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020. Un tour réussi en gommes Pirelli "tendre", il faut le préciser, alors que les deux autres machines italiennes étaient équipées des "medium".

Les F1 75 de Maranello ont donc échoué de façon relativement et Charles Leclerc, qui a déclaré ne viser rien d'autre que la victoire dimanche, a connu quelques difficulté avec la piste puisqu'il a effectué un 360° sur une reprise de gaz un peu sèche (45e minute).

