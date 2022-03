On y est presque ! Les essais libres 2, disputés vendredi en nocturne à Sakhir sur le circuit du Grand Prix de Bahreïn, la première manche du Mondial 2022, ont livré le verdict que les tests de pré-saison avaient suggéré. Red Bull et Ferrari roulent en tête et Mercedes est à la peine.

Ad

En retrait lors de la première session de la journée en raison d'un meilleur tour réalisé en pneus "medium", le champion du monde Max Verstappen (Red Bull) a passé des "tendre" pour voir ce que sa nouvelle RB18 avait dans le ventre. Evalué en 1'31"936 à la 32e des 60 minutes de roulage grâce à un secteur 3 particulièrement compétitif, le Néerlandais a ravi la première place à Charles Leclerc, qu'il a finalement laissé à 0"087 à bord de sa Ferrari.

Grand Prix de Bahreïn Mauvaise nouvelle pour Mercedes : il faudra peut-être cinq mois pour supprimer le "marsouinage" IL Y A UNE HEURE

Le plus rapide quelques minutes plus tôt en Pirelli "medium", le Monégasque avait collé une demi-seconde tout juste à la machine autrichienne frappée du n°1, à pneus équivalents. Et lors des essais libres 1, par une météo plus chaude, le natif de Monte-Carlo avait signé le deuxième temps devant son coéquipier Carlos Sainz, signe de l'appétit de la Scuderia cette saison.

Plus d'infos à suivre...

Grand Prix de Bahreïn Gasly démarre pied au plancher devant les Ferrari IL Y A 3 HEURES